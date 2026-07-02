Субсидия и помощь на твердое топливо в Украине: кому и где выплатят 19 400 грн

Женщина держит дрова, деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские домохозяйства уже этим летом могут регистрироваться для получения государственной помощи на покупку твердого топлива в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2026–2027 годов. Отдельным категориям предусмотрена субсидия на обеспечение своих домов дровами или углем, а жителям прифронтовых громад — единовременная целевая помощь на твердое топливо в размере до 19 400 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области.

Кто имеет право на субсидию и помощь на твердое топливо

В этом году государством предусмотрены три вида поддержки в рамках подготовки к предстоящему холодному сезону:

жилищная субсидия на твердое топливо;

льгота для отдельных групп населения;

разовая международная помощь в прифронтовых громадах.

В частности, субсидии доступны домохозяйствам, в домах которых используется только печное отопление дровами или углем и нет централизованного теплоснабжения. Для этого необходимо иметь соответствующий акт и справку.

Сумма помощи будет определяться индивидуально с учетом доходов всех членов домохозяйства.

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Что касается льгот на твердое топливо, то они доступны гражданам, данные которых содержатся в Реестре льготников. Речь идет о:

участниках боевых действий (УБД);

гражданах с инвалидностью;

ликвидаторах катастрофы на ЧАЭС;

многодетных и приемных семьях;

одиноких пенсионерах;

одиноких матерях и отцах;

семьях, которым предоставляется помощь на детей.

Кроме того, на помощь могут рассчитывать внутренние переселенцы и получатели субсидий.

В ПФУ отмечают, что для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны и родственников погибших защитников льготы назначаются без учета общего дохода.

Что касается разовой выплаты в размере 19 400 грн на покупку твердого топлива, то международная программа охватывает прифронтовые громады Сумского, Харьковского, Херсонского, Луганского, Донецкого, Днепропетровского, Запорожского, Николаевского и Черниговского регионов.

В первую очередь, на выплаты имеют право:

действующие получатели субсидий и льгот;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Как рассчитывается размер помощи и необходимые документы

По информации фонда, при определении размера субсидии государство учтет нормативную потребность домохозяйства в объеме 2 тонн твердого топлива в год. По граничной стоимости речь идет о примерно 9 200 грн. Соответствующая субсидия призвана компенсировать разницу между этой суммой и обязательным платежом семьи, который будет определяться в зависимости от уровня дохода.

Что касается льгот, то нормативный объем составляет 1 тонну топлива в год, а размер компенсации будет зависеть от категории заявителя. В частности, участникам боевых действий предоставляется право на 75% скидку.

Для оформления соответствующей помощи необходимо собрать следующие документы:

декларацию о доходах;

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие право на льготу (если есть);

справку/акт об отоплении печью;

реквизиты счета (IBAN).

В ПФУ отмечают, что, как правило, решение о предоставлении помощи принимается в течение десяти дней.

В частности, подать документы на получение международной разовой помощи необходимо до 17 августа этого года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто мог оформить жилищную субсидию задним числом. В частности, речь идет о тех, кто подал заявление и декларацию о доходах до июля. Для таких граждан субсидию назначат с учетом предыдущих месяцев (с мая). Однако, если подать заявление сейчас, то помощь назначат только с июля.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что при оформлении субсидии учитывается доход всех лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя. В частности, если пенсионер живет один и получает небольшую пенсию, то в расчет могут попасть доходы его родственников, проживающих отдельно. Из-за этого можно лишиться права на субсидию.