Самые успешные аукционы 2025 года — что банки-банкроты продали дороже всего

В 2025 году государство активно распродавало активы банков, которые ушли с рынка. Через электронные аукционы продавали все — от зданий и земли до автомобилей и паркомест.

За год состоялось более ста результативных торгов, а сумма сделок достигла почти полтора миллиарда гривен, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сколько удалось заработать

В течение года через систему "Прозорро.Продажи" состоялось 104 успешных аукциона по продаже активов банков в ликвидации.

Полученные средства направили на расчеты с кредиторами финансовых учреждений, которыми занимается Фонд гарантирования вкладов.

В 2025 году активы реализовали десять банков, находящихся в процессе ликвидации. Лидерами по суммам сделок стали:

АО "МР БАНК" — почти 1,1 млрд грн;

АО "Финансы и кредит" — 243,7 млн грн;

АО "Коминвестбанк" — 78,1 млн грн.

Самым результативным месяцем стал апрель — именно тогда продажи принесли 931 млн грн.

Что покупали чаще всего

По количеству успешных торгов структура выглядела так:

недвижимость, земельные участки и основные средства — 63%;

права требования по кредитам физических лиц — 15%;

права требования по кредитам юридических лиц — 13%;

Самые громкие лоты года

Среди аукционов, где цена выросла больше всего, были:

Здание банка в Закарпатской области площадью 196,5 кв. м (АО "Коминвестбанк"). Цена выросла с 4,7 млн грн, до 8 млн грн.

Машиноместо в Харькове (АО "Мегабанк"). Цена выросла со 117,6 тыс. грн до 240 тыс. грн.

Автомобиль ПАО "Проминвестбанк". Цена выросла с 261,9 тыс. грн до 492 тыс. грн.

Напомним, что суши-бизнес заплатил 3,2 млн долларов за одну рыбу на аукционе в Токио.

Также мы писали, как ФГИУ подвел итоги приватизации — что продано за рекордные суммы.