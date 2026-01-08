Приватизация в 2025 — что Фонд госимущества продал за рекордные суммы

Здание компании "Укрбуд", которое продал Фонд госимущества. Фото: Укрбуд

Фонд госимущества отчитался о выполнении плана приватизации за 2025 год. Общий экономический эффект составил почти 9,5 млрд грн.

Эти средства уже пошли в бюджет, на оборону и восстановление страны, сообщили в Фонде госимущества Украины.

Откуда взялись 9,5 млрд гривен

В ФГИУ объясняют, что речь идет не только о классической приватизации. Деньги поступили сразу по нескольким направлениям:

6,3 млрд грн — продажа государственного имущества на аукционах;

2,5 млрд грн — реализация национализированных санкционных активов, которые полностью направили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии;

3,2 млрд грн — доходы от аренды и управления санкционным имуществом.

Вместе эти потоки и дали рекордный результат.

380 аукционов за год

Несмотря на войну, интерес бизнеса к госактивам не исчез. За год Фонд провел 380 успешных онлайн-аукционов.

Всего в торгах приняли участие 1 626 претендентов. В среднем на один лот приходилось 4,3 участника, а финальная цена объектов во время торгов росла в 2,8 раза от стартовой.

В Фонде отмечают, что именно конкуренция стала ключевым фактором роста поступлений.

Крупнейшие продажи года

Отдельно в ФГИУ выделяют результаты большой приватизации. Самыми дорогими лотами 2025 года стали:

ГАО "Строительная компания "Укрбуд" — 805 млн грн;

ЧАО "Винницабытхим" — 608 млн грн (актив, конфискованный в рамках санкций).

Всего с начала полномасштабного вторжения поступления от приватизации превысили 20,5 млрд грн.

