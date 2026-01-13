Відео
Головна Фінанси Будівлі, авто і земля — що банки продали найдорожче у 2025 році

Будівлі, авто і земля — що банки продали найдорожче у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:01
Найуспішніші аукціони 2025 року — що банки-банкрути продали найдорожче
Аукціон з продажу майна. Фото: Фонд гарантування вкладів

У 2025 році держава активно розпродавала активи банків, які пішли з ринку. Через електронні аукціони продавали все — від будівель і землі до автівок і паркомісць.

За рік відбулося понад сто результативних торгів, а сума угод сягнула майже півтора мільярда гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки вдалося заробити

Упродовж року через систему "Прозорро.Продажі" відбулося 104 успішні аукціони з продажу активів банків у ліквідації.

Отримані кошти спрямували на розрахунки з кредиторами фінансових установ, якими опікується Фонд гарантування вкладів.

У 2025 році активи реалізували десять банків, що перебувають у процесі ліквідації. Лідерами за сумами угод стали:

  • АТ "МР БАНК" — майже 1,1 млрд грн;
  • АТ "Фінанси та кредит" — 243,7 млн грн;
  • АТ "Комінвестбанк" — 78,1 млн грн.

Найрезультативнішим місяцем став квітень — саме тоді продажі принесли 931 млн грн.

Що купували найчастіше

За кількістю успішних торгів структура виглядала так:

  • нерухомість, земельні ділянки та основні засоби — 63%; 
  • права вимоги за кредитами фізичних осіб — 15%; 
  • права вимоги за кредитами юридичних осіб — 13%;

Найгучніші лоти року

Серед аукціонів, де ціна зросла найбільше, були:

  • Будівля банку в Закарпатській області площею 196,5 кв. м (АТ "Комінвестбанк"). Ціна зросла з 4,7 млн грн, до 8 млн грн. 
  • Машиномісце у Харкові (АТ "Мегабанк"). Ціна зросла зі 117,6 тис. грн до 240 тис. грн.
  • Автомобіль ПАТ "Промінвестбанк". Ціна зросла з 261,9 тис. грн до 492 тис. грн.

Нагадаємо, що суші-бізнес заплатив 3,2 млн доларів за одну рибу на аукціоні в Токіо

Також ми писали, як ФДМУ підбив підсумки приватизації — що продано за рекордні суми.

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
