Найуспішніші аукціони 2025 року — що банки-банкрути продали найдорожче

Будівлі, авто і земля — що банки продали найдорожче у 2025 році
У 2025 році держава активно розпродавала активи банків, які пішли з ринку. Через електронні аукціони продавали все — від будівель і землі до автівок і паркомісць.
За рік відбулося понад сто результативних торгів, а сума угод сягнула майже півтора мільярда гривень, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Скільки вдалося заробити
Упродовж року через систему "Прозорро.Продажі" відбулося 104 успішні аукціони з продажу активів банків у ліквідації.
Отримані кошти спрямували на розрахунки з кредиторами фінансових установ, якими опікується Фонд гарантування вкладів.
У 2025 році активи реалізували десять банків, що перебувають у процесі ліквідації. Лідерами за сумами угод стали:
- АТ "МР БАНК" — майже 1,1 млрд грн;
- АТ "Фінанси та кредит" — 243,7 млн грн;
- АТ "Комінвестбанк" — 78,1 млн грн.
Найрезультативнішим місяцем став квітень — саме тоді продажі принесли 931 млн грн.
Що купували найчастіше
За кількістю успішних торгів структура виглядала так:
- нерухомість, земельні ділянки та основні засоби — 63%;
- права вимоги за кредитами фізичних осіб — 15%;
- права вимоги за кредитами юридичних осіб — 13%;
Найгучніші лоти року
Серед аукціонів, де ціна зросла найбільше, були:
- Будівля банку в Закарпатській області площею 196,5 кв. м (АТ "Комінвестбанк"). Ціна зросла з 4,7 млн грн, до 8 млн грн.
- Машиномісце у Харкові (АТ "Мегабанк"). Ціна зросла зі 117,6 тис. грн до 240 тис. грн.
- Автомобіль ПАТ "Промінвестбанк". Ціна зросла з 261,9 тис. грн до 492 тис. грн.
