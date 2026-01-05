Голубого тунца продали на аукционе за 3,2 млн долларов — детали

Продажа голубого тунца. Фото: кадр Youtube

Токийский суши-бизнес начал новый год с громкого рекорда. На первом рыбном аукционе 2026 года в Японии за одного тунца выложили сумму, соизмеримую с ценой элитной недвижимости.

Голубого тунца продали за 510,3 млн иен, это примерно 3,2 млн долларов, сообщает BBC.

Реклама

Читайте также:

Кто купил "золотого" тунца

В понедельник, 5 января, на рыбном рынке Тойосу в Токио продана рыба-рекордсмен. Она весила 243 килограмма. Победную ставку сделала компания Kiyomura Corp, это оператор известной сети суши-ресторанов Sushi Zanmai.

Ее владелец и президент Кийоши Кимура после аукциона признался, что не ожидал такого развития событий.

"Я думал, что мы сможем купить немного дешевле, но цена взлетела настолько быстро, что мы даже не успели осознать, что происходит", — сказал он журналистам.

Символ удачи для бизнеса

В Японии первый тунец года имеет символическое и сакральное значение. Считается, что его покупка приносит удачу бизнесу на весь год, поэтому компании готовы платить значительно больше, чем диктует рынок.

Первый аукцион года на рынке Тойоса традиционно сопровождается ажиотажем. Здесь соревнуются между собой влиятельные бизнесмены.

Именно поэтому цены на новогодних торгах почти всегда значительно превышают среднерыночные.

Напомним, ранее мы писали, работы каких украинских художников продаются на аукционах за 100 тысяч долларов и больше.

Также мы писали о конце эпохи дешевых денег, когда Япония повысила ключевую ставку.