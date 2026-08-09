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Главная Финансы Заставляют платить за трубу: в Украине требуют пересмотреть тариф на доставку газа

Заставляют платить за трубу: в Украине требуют пересмотреть тариф на доставку газа

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 08:00
В Украине хотят отменить платежку за доставку газа: что предлагают изменить
Люди со счетами за коммунальные услуги, газовая горелка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда газом почти не пользовались, а счет все равно приходит. Более того, иногда за доставку приходится платить не меньше, чем за само топливо. Теперь предлагается пересмотреть эту систему. В Украине зарегистрировали электронную петицию с призывом отменить отдельную плату за распределение природного газа или изменить принцип ее начисления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на электронную петицию №41/010474-26эп.

Почему возникла такая инициатива

Автор петиции Елена Витковская считает, что нынешняя система несправедлива, ведь люди оплачивают доставку газа даже в те месяцы, когда практически им не пользуются.

По ее словам, для многих семей сумма за распределение иногда равна или даже превышает плату за фактически потребленный газ. Особенно остро этот вопрос стоит для жителей сельской местности.

Что не устраивает жителей сел

В петиции отмечается, что во многих селах газовые сети строились не за счет государственных средств. Местные жители самостоятельно оплачивали:

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  • разработку проектной документации;
  • закупку труб и других материалов;
  • строительство уличных газопроводов;
  • подвод газа к собственным домам.

Поэтому, по мнению автора обращения, люди фактически уже вложили собственные деньги в создание этой инфраструктуры, но теперь вынуждены постоянно платить ещё и за ее использование.

Что предлагается изменить

В петиции содержится несколько предложений:

  • полностью отменить отдельную плату за доставку газа;
  • или начислять ее только в зависимости от фактического потребления;
  • провести проверку экономического обоснования действующих тарифов;
  • учесть финансовое участие граждан, которые в свое время строили газовые сети за свой счет.

Что дальше

Сбор подписей под петицией начался 6 августа 2026 года. Чтобы правительство было обязано официально рассмотреть это предложение, документ должен набрать 25 тысяч подписей. На сбор подписей отведено 90 дней.

Даже если необходимое количество подписей будет собрано, это еще не означает автоматической отмены платежа за доставку газа. Петицию сначала рассмотрят в Кабинете Министров, после чего правительство должно дать официальный ответ относительно возможности изменения действующей системы оплаты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе назвали распространенные ошибки, из-за которых потребителям может грозить задолженность за газ. В компании призывают своевременно оплачивать счета, внимательно проверять реквизиты и ежемесячно передавать актуальные показания счетчика, чтобы избежать некорректных начислений.

Также Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе призвали клиентов срочно обновить личные данные в трех случаях: после изменения паспортных данных, приобретения или наследования жилья, а также в случае смены номера телефона или адреса электронной почты. Это поможет избежать ошибок в начислениях, проблем с доступом к личному счету и пропуска важных уведомлений.

коммунальные услуги газ петиция
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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