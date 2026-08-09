В Україні хочуть скасувати платіжку за доставку газу: що пропонують змінити

Люди з комунальними платіжками, газовий пальник. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців стикаються з ситуацією, коли газом майже не користувалися, а платіжка все одно приходить. Ба більше, іноді за доставку доводиться платити не менше, ніж за саме паливо. Тепер цю систему пропонують переглянути. В Україні зареєстрували електронну петицію із закликом скасувати окрему плату за розподіл природного газу або змінити принцип її нарахування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на електронну петицію №41/010474-26еп.

Чому виникла така ініціатива

Авторка петиції Олена Вітківська вважає, що нинішня система несправедлива, адже люди оплачують доставку газу навіть у ті місяці, коли практично ним не користуються.

За її словами, для багатьох родин сума за розподіл інколи дорівнює або навіть перевищує плату за фактично спожитий газ. Особливо гостро це питання стоїть для жителів сільської місцевості.

Що не влаштовує мешканців сіл

У петиції наголошується, що в багатьох селах газові мережі будувалися не за державний кошт. Місцеві жителі самостійно оплачували:

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розробку проєктної документації;

закупівлю труб та інших матеріалів;

будівництво вуличних газопроводів;

підведення газу до власних будинків.

Тому, на думку авторки звернення, люди фактично вже вклали власні гроші у створення цієї інфраструктури, але тепер змушені постійно платити ще й за її використання.

Що пропонують змінити

У петиції міститься кілька пропозицій:

повністю скасувати окрему плату за доставку газу;

або нараховувати її лише залежно від фактичного споживання;

провести перевірку економічного обґрунтування чинних тарифів;

врахувати фінансову участь громадян, які свого часу будували газові мережі власним коштом.

Що далі

Збір підписів під петицією стартував 6 серпня 2026 року. Щоб уряд був зобов'язаний офіційно розглянути цю пропозицію, документ має набрати 25 тисяч підписів. На збір голосів відведено 90 днів.

Навіть якщо необхідну кількість підписів буде зібрано, це ще не означає автоматичного скасування платіжки за доставку газу. Петицію спочатку розглянуть у Кабінеті Міністрів, після чого уряд має надати офіційну відповідь щодо можливості зміни діючої системи оплати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Нафтогазі назвали поширені помилки, через які споживачам може загрожувати заборгованість за газ. У компанії закликають вчасно оплачувати рахунки, уважно перевіряти реквізити та щомісяця передавати актуальні показники лічильника, щоб уникнути некоректних нарахувань.

Також Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі закликали клієнтів терміново актуалізувати персональні дані у трьох випадках: після зміни паспортних даних, придбання чи успадкування житла, а також у разі зміни номера телефону або електронної пошти. Це допоможе уникнути помилок у нарахуваннях, проблем із доступом до особового рахунку та пропуску важливих повідомлень.