Нафтогаз призвал актуализировать данные: три ключевые причины

Счета, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" назвали три ключевые причины, по которым клиентам необходимо незамедлительно обновить данные летом 2026 года. Там подчеркнули, что именно от точности персональной информации зависит дальнейшая корректность начислений, своевременное информирование об оплате и важные уведомления относительно личного счета.

О том, кого касается данное требование, рассказывают Новини.LIVE.

Какие причины для обновления данных клиентов Нафтогаза

По информации Нафтогаза, требование компании в сотрудничестве с клиентами о предоставлении обновленных и достоверных данных актуально по ряду веских причин. Именно от этого зависит:

обеспечение корректности начислений за потребленный газ и предотвращение ошибок в счетах;

своевременность получения важных уведомлений, в частности о корректировке тарифов, состоянии счета или появлении задолженности;

возможность круглосуточного доступа к электронным сервисам;

предотвращение риска использования личной информации другими лицами, в частности для несанкционированных операций по личному счету;

гарантия надлежащего обслуживания в случае изменения условий поставки, в частности если потребитель стал клиентом Нафтогаза в качестве поставщика последней надежды (ПОН) в рамках государственного механизма, гарантирующего бесперебойную поставку голубого топлива.

Существует три причины, требующие немедленного участия клиента в обеспечении предоставления актуальных данных газоснабжающей компании. А именно:

В случае изменения паспортных данных; В случае приобретения или наследования жилья; В случае обновления номера телефона/электронного адреса.

В компании отметили, что обновлять необходимо именно информацию личного счета — лица, на имя которого было зарегистрировано жилье и заключен договор с Нафтогазом. Если, в частности, право собственности изменилось, а данные остались без изменений — это грозит возникновением трудностей с доступом к информации и получением качественных услуг.

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Как можно подать актуальную информацию в Нафтогаз

По данным компании, граждане должны собрать специальный пакет документов и передать его в Нафтогаз. Для этого доступно несколько способов:

удаленно на сайте на странице "Актуализация данных";

по электронной почте — отправив скан-копии/фотографии документов на адрес: client@gas.ua;

через обычную почту — отправив копии документов по адресу: г. Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО ГК Нафтогаз Украины;

лично — обратившись в центр обслуживания потребителей/отделения авторизованных партнеров, отделения банков (ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк) и предоставив оригиналы документов.

Потребители должны заранее позаботиться о наличии следующих документов:

паспорта гражданина Украины (скан-копии/фото 1–2 страниц, копии/фото страницы с отметкой об адресе регистрации (прописки) или ID-карты (скан-копии/фотографии обеих сторон ID-карты);

справки о регистрации места жительства;

заявления об актуализации данных (шаблон заявления можно скачать на сайте);

в зависимости от ситуации либо документы, подтверждающие смену фамилии (если это причина), либо документы, подтверждающие необходимость изменения данных (последний счет за потребленный газ/распределение газа в случае смены адреса).

Срок обработки данных может варьироваться. В частности, если речь идет о процедуре смены владельца, то она может длиться от 3 до 21 дня. О завершении рассмотрения заявки компания сообщит отдельным уведомлением на номер телефона или по электронной почте, указанные в заявке.

"После успешной обработки заявки обновленные данные можно будет просмотреть в вашем личном кабинете на сайте или в следующем бумажном счете за потребленный газ", — добавили в компании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз дал рекомендации о действиях в случае ошибочной оплаты по другому лицевому счету. Там уточнили, как и когда можно вернуть средства. Также клиентам напомнили о важности внесения правильных данных, ведь у компании изменились реквизиты. Поэтому потребители должны следить за тем, чтобы деньги для расчета поступали по обновленной информации.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, что 1 октября 2026 года украинцы начнут получать обновленные платежки за распределение газа. Соответствующие изменения продиктованы требованиями Директивы Евросоюза 2024/1788. Постановление Нацкомиссии предусматривает несколько нововведений. В частности, в платежке должен быть четкий перечень информации. Клиентам должна быть предоставлена возможность получать единый счет за распределение и поставку природного газа.