Зарплаты выросли почти вдвое: сколько зарабатывают специалисты по ИИ в Украине

Человек в очках держит робота, рука робота. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта в Украине продолжает стремительно расти. Вместе с ним растут и финансовые предложения от работодателей. Специалисты по разработке и внедрению ИИ стали одними из самых востребованных на рынке труда.

Сколько зарабатывают AI-специалисты и как изменилась их средняя зарплата за последний год, показывают данные аналитики Work.ua, сообщает Новини.LIVE.

Сколько платят специалистам по ИИ

По состоянию на июль 2026 года средняя заработная плата специалиста по ИИ в Украине составляет 45 000 гривен. Медиана желаемой заработной платы тех, кто находится в активном поиске работы — 40 000 гривен. Речь идет о таких профессиях, как разработчик искусственного интеллекта, AI developer, AI-разработчик и другие смежные должности.

Если сравнивать заработную плату работника с прошлым годом, то в некоторых случаях она выросла почти вдвое. По состоянию на июль 2025 года средняя заработная плата составляла 24 500 гривен.

Однако диапазон заработных плат в этой отрасли достаточно широк и зависит от уровня квалификации и сложности проектов:

минимальный порог для позиций "Junior" и разработчиков начального уровня составляет около 20 000 гривен;

максимальные оклады для опытных Senior-специалистов и архитекторов ИИ-систем достигают 132 000 гривен.

Спрос и формат работы

Спрос компаний на сотрудников, разбирающихся в ИИ, вырос на 63%. Это свидетельствует о том, что инструменты искусственного интеллекта становятся повседневностью для украинского бизнеса.

Статистика также показывает, что размер дохода практически не зависит от местонахождения специалиста. Независимо от того, работает ли разработчик в офисе или удаленно из дома, заработная плата остается одинаковой.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, в каких профессиях наблюдается большой дефицит кадров. Эксперты отмечают, что основными причинами являются несоответствие требованиям компаний: у кандидатов нет необходимого уровня квалификации, а условия не соответствуют профессиональным планам.

Также Новини.LIVE сообщали, на каких вакансиях работодатели готовы платить зарплату в размере 50 000 гривен. Эксперты отмечают, что сейчас такую сумму предлагают кровельщикам. За последний год оплата труда таких специалистов выросла на 67%.