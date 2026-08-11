Зарплаты выросли: где именно и кому сейчас платят на 47% больше

Рабочий на стройке, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинские работодатели продолжают повышать заработную плату на фоне кадрового дефицита, вызванного военным положением и всеобщей мобилизацией в стране. Большинство компаний пересматривают уровень оплаты труда, чтобы удержать квалифицированных сотрудников.

Таковы итоги опроса "OLX Работа" и Европейской бизнес-ассоциации (EBA), сообщают Новини.LIVE.

Как изменились зарплаты в Украине в 2026 году

В обнародованном исследовании эксперты сравнили оценки работодателей и работников в вопросе динамики повышения заработной платы, а также ситуации с оплатой труда в разных уголках страны и сферах.

В частности, в "OLX Работа" объясняют рост зарплат нехваткой кадров, ведь работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированных работников, особенно в дефицитных профессиях.

Там отметили, что рынок труда характеризуется тем, что работодатели вынуждены чаще пересматривать уровень зарплат тем, в ком особенная нужда: быстрее всего суммы растут не для высокооплачиваемых профессий, а для простых рабочих специальностей.

В каких регионах больше всего растут зарплаты

Как показывает исследование, общая картина средних зарплат на рынке труда подтверждает тенденцию к повышению оплаты труда, однако темпы по стране разные. Наиболее заметный рост зафиксирован в следующих регионах:

в Кировоградском — до 22,5 тыс. грн (на 29%);

во Львовском — до 33,5 тыс. грн (на 26%);

в Херсонском — до 18,5 тыс. грн (на 23%);

в Днепропетровском — до 24,4 тыс. грн (на 22%);

в Винницком — до 26,5 тыс. грн (на 22 %).

В то же время наблюдается очень медленная динамика роста средней заработной платы в следующих областях:

в Черновицкой — на 7%;

в Николаевской — на 10%;

в Донецкой — по 11%;

в Хмельницкой — по 11%;

в Полтавской — на 13%.

Кому сейчас наиболее активно повышают зарплаты

Исследование показывает, что размер доходов зависит не только от регионального фактора, но и от конкретных профессий. В частности, в начале лета самый высокий рост средней зарплаты наблюдался преимущественно среди рабочих специальностей. Тогда были зафиксированы следующие медианные суммы по профессиям:

штукатуров — 73 500 грн;

плиточников — 70 000 грн;

фасадчиков — 70 000 грн;

дальнобойщиков — 65 000 грн;

каменщиков — 65 000 грн;

кузовщиков — 60 000 грн;

строителей — 50 000 грн.

По данным специалистов, за последний год больше всего зарплата выросла у плиточников — на 47%. Кроме того, существенно подскочил показатель:

у подсобных рабочих (+44%, до 32 500 грн);

у секретарей (+38%, до 21 000 грн);

у HR-специалистов (+37%, до 34 300 грн);

у агрономов (+35%, до 35 000 грн).

Однако для некоторых профессий зарплаты снизились. Такая тенденция в оплате труда наблюдается:

у комплектовщиков — на -8%;

у сторожей — на -5%;

у домработниц — на 4%;

у руководителей отделов продаж — на 3%.

Незначительное сокращение средней зарплаты наблюдается:

у косметологов — на -2,5%;

у фармацевтов — на -2%;

у системных администраторов — на -1%.

Сколько работодателей поддержали тенденцию роста зарплат

По данным исследования, разница между оценками работодателей и работников указывает на то, что номинальное повышение заработной платы не всегда означает ощутимый рост дохода для работников. За последний год большинство работодателей (72% компаний) пересмотрели оплату труда следующим образом:

25% компаний повысили зарплаты до 10%;

30% — на 11–20%;

17% — более чем на 21%.

При этом 23% — оставили прежний уровень оплаты труда, а 5% — сократили зарплаты.

В то же время работники назвали несколько иные данные:

22% опрошенных заявили о повышении зарплаты до 10%;

12% — о росте на 11–20%;

4% работников — об увеличении дохода более чем на 21%.

Более половины опрошенных сообщили, что роста зарплаты не ощутили, а 10% заявили о ее сокращении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях предусмотрено выходное пособие при увольнении. Речь идет о государственной гарантии в виде денежной выплаты для работников. Ее предоставляют в день увольнения в качестве материальной поддержки. В некоторых случаях предусмотрено начисление выходного пособия в сумме не менее средней месячной зарплаты.



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