Зарплаты в Киеве: кого ищут на работу с доходом от 40 000 грн

Сотрудник в офисе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года средняя заработная плата в столице Украины составляет 36 000 грн, причем за последний месяц она выросла на 1 000 грн. В то же время ряду специалистов работодатели обещают более высокую оплату, которая может начинаться с 40 000 грн.

О том, кому предлагают такой уровень зарплат, рассказывают Новини.LIVE.

Кого в Киеве ищут на среднюю зарплату от 40 000 грн

По данным сайта по поиску работы Work.ua, в 2026 году некоторым специалистам работодатели активно повышают денежное вознаграждение из-за усиления дефицита квалифицированных работников на рынке труда, а некоторым, наоборот, — сокращают.

В частности, за последний год зарплаты целого списка профессий в среднем превысили 40 000 грн.

В июле на такую ​​сумму могут рассчитывать электрики (электромонтажники/электрорадиомонтеры/электромонтеры). За последние 12 месяцев оплата труда таких специалистов выросла на 23%, в июле 2025 года предлагали 32 500 грн, за последний месяц — прибавила 2 500 грн. В июне в среднем работодатели предлагали такую ​​работу с зарплатой 37500 грн. Медиану зарплат аналитики рассчитали по данным 433 вакансий, опубликованных на сайте последние три месяца.

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Также отмечается, что за год на портале стало больше предложений работы электрикам. Количество вакансий в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%.

Динамика изменения зарплаты за последний год. Источник: work.ua

Также зарплату в 40 000 грн предлагают в Киеве по вакансиям "Экспедитор". Показатель тоже на 23% выше по сравнению с июлем прошлого года, когда таким специалистам предлагали 32 500 грн. За последние два месяца размер зарплаты для работников, которые организуют, сопровождают и контролируют процесс доставки грузов от отправителя к получателю, не изменился, а по состоянию на начало года в среднем таким работникам платили 35 000.

В то же время количество предложений по вакансиям "Экспедитор", "Forwarder" и "Помощник экспедитора" сократилось на 6% за последний год.

Зарплаты экспедиторов. Источник: work.ua

Кроме того, до 40 600 грн выросла средняя зарплата у разделщиков (мясников/Butcher/разделочников). В основном работу по этой специальности предлагают крупные торговые сети и производственные предприятия. Эта сумма на 47% выше, чем в июле 2025 года. Средний размер зарплаты рассчитан на основе 125 вакансий, размещенных на портале за три месяца

В прошлом году рабочим, занимающимся разделкой мяса, платили в среднем 27 700 грн, в январе этого года — 37 800 грн.

Изменение зарплаты за последний год. Источник: work.ua

Также в списке профессий, у которых за последний год зарплата выросла на 8–43%, достигнув 40 000 грн:

Машинист — 40 000 грн (+43%);

Радиомонтажник — 40 000 грн (+23%);

Рекрутер — 40 000 грн (+23%);

Пайщик — 40 000 грн (+23%);

Слесарь — 40 000 грн (+23%);

Бухгалтер по заработной плате — 40 000 грн (+23%);

PR-менеджер — 40 000 грн (+14%);

Сервисный инженер — 40 500 грн (+8%).

Как изменилась средняя зарплата в Киеве за год

По данным сайта по поиску работы, за последний год средняя заработная плата выросла на 20%: в июле 2025 года работодатели платили 30 000 грн, а сейчас обещают 36 000 грн.

Средняя зарплата в Киеве. Источник: work.ua

По статистическим данным, за последний месяц сумма выросла на 1 000 грн. В начале весны зарплата составляла 33 900 грн, а в начале года — 32 500 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным Государственной службы занятости, в первом полугодии работодатели официально зарегистрировали 240 тыс. вакансий, а работников нашли лишь 131,5 тыс. Многие соискатели не соответствуют уровню требований, а некоторые отказываются рассматривать определенные предложения. В частности, ни одного отклика не получила вакансия "Машинист автомотрисы" (специалист, управляющий самоходным железнодорожным вагоном).

Еще Новини.LIVE сообщали, что у отдельных категорий работников в 2027 году должностные оклады вырастут на 40%, а у некоторых повышение ожидается на 70%. Решение коснется более 118 000 работников сферы культуры во всех регионах страны. Зарплаты будут пересмотрены независимо от того, будут ли это государственные или коммунальные учреждения.

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