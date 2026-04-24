Повышение зарплат в Украине: у кого может вырасти сумма на 50%

Дата публикации 24 апреля 2026 14:30
Зарплаты в 2026 году: каким специалистам кардинально изменят уровень оплаты труда
Кошелек с двухгривневой купюрой. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в украинском правительстве рассматривают возможность повышения престижа науки, удержания кадров и стимулирования развития инноваций путем пересмотра уровня заработной платы в научной сфере. Сейчас прорабатывают решение о повышении оплаты труда до 50%.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Дениса Курбатова.

Как изменится уровень оплаты труда в научной отрасли

Согласно информации чиновника, в Министерстве образования уже работают над механизмом повышения зарплаты научных работников из-за крайне негативной тенденции в оплате труда. Зарплаты специалистов без опыта стартуют от 10 000 — 12 000 грн, а средний уровень доходов ученых составляет 15 000 — 18 000 грн.

Лишь некоторым специалистам начисляют более высокие выплаты за счет финансовых грантов и внешнего финансирования.

Ведомство уже реализовало новый подход, предусматривающий базовое финансирование научных учреждений в зависимости от результата аттестации, выделив дополнительную сумму в 3 000 000 000 грн. Это позволило отдельным ученым платить ежемесячно больше до 10 000 грн.

Кроме того, в рамках государственного заказа на научно-техническую продукцию ориентир зарплаты достигает 35 000 грн для тех, кто участвует в соответствующих проектах.

Однако в Минобразования прорабатывают более масштабный вариант повышения, что позволит поднять заработную плату таких специалистов на 30% и дополнительно на 20%. В целом такой подход увеличит оплату труда ученых до 50%. Соответствующие наработки намерены сформировать до мая с перспективой запуска уже с середины текущего года.

В Минобразования ставят целью за счет пересмотра уровня оплаты труда повысить престижность соответствующей сферы деятельности среди украинских специалистов, удержать кадры, дать новый стимул к развитию инноваций, несмотря на ограничения бюджетных возможностей.

Какие изменения готовят в оплате труда учителей

По данным ведомства, с сентября заработная плата педагогов вырастет еще на 20% в дополнение к 30%, которые были введены в начале года. Однако в Министерстве образования считают, что такого пересмотра размера оплаты труда недостаточно, поэтому прорабатывают новую модель начисления зарплаты. Изменения планируют внедрить со следующего года. В частности, среди основных новаций:

  • надбавка за престижность станет составляющей должностного оклада, что сделает невозможным сокращение таких доплат со стороны местных властей;
  • доплата за неблагоприятные условия также войдет в состав оклада;
  • временные доплаты в размере 2 000 грн и 4 000 грн тоже станут неотъемлемой частью оклада;
  • вывод педагогов из Единой тарифной сетки (ЕТС), что позволит повысить размер оклада и сделать кратным минимальной заработной плате.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько минимально может получить учитель начальных классов, что определяют по Единой тарифной сетке. В частности, в апреле педагог 1-4 классов меньше всего может претендовать на сумму 13 600 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что хоть заработная плата учителя в 91,9% громад выросла на около 30%, однако изменения произошли неравномерно в связи с дефицитом финансирования. Выплаты продолжают зависеть от распределения бюджетов на местах.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
