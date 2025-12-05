Видео
Учителям в Польше повысят зарплаты — сколько будут платить

Учителям в Польше повысят зарплаты — сколько будут платить

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 17:35
Зарплаты учителям в Польше повысят — какими будут новые ставки
Учитель на уроке. Фото иллюстративное: Pixabay

С 1 января 2026 года в Польше зарплаты учителей вырастут на 3%. Предлагаемое повышение вызвало критику среди учительского сообщества и профсоюзов.

Об этом сообщило издание inPoland.

Читайте также:

Сколько будут платить учителям в Польше

Минимальная базовая ставка для педагогов с высшим образованием и педагогической подготовкой вырастет на 163,04 злотых и составит 5 597,86 злотых (около 65 000 грн).

Согласно проекту бюджета, новые ставки предусматривают следующие показатели:

  • начинающий учитель — около 5 308 злотых брутто (≈62 000 грн);
  • учитель со штатом (работает по трудовому договору) — 5 469 злотых (≈64 000 грн);
  • сертифицированный педагог — 6 397 злотых (≈75 000 грн).

Средние зарплаты по категориям будут составлять:

  • для начинающих — 6 872,47 злотых (≈80 000 грн);
  • для учителей со штатом — 8 060,92 злотых (≈94 000 грн);
  • для сертифицированных педагогов — 10 300,06 злотых (≈120 000 грн).

Однако запланированное повышение вызвало критику со стороны учителей и профсоюзов, которые требуют увеличить базовую зарплату педагогов на 10% и привязать ее к средней оплате труда в экономике. Члены сообщества отмечают, что 3% — это лишь индексация, которая учитывает прогнозируемую инфляцию, а не реальное повышение доходов.

На сколько повысят зарплаты учителям в Украине

Верховная Рада проголосовала за проект Государственного бюджета на 2026 год во втором чтении с правками, которые касаются повышения зарплаты педагогам. Документ предусматривает, что должностные оклады учителей вырастут на 30% с 1 января и еще на 20% — с 1 сентября. При этом:

  • нагрузка сохранится на уровне 18 часов (одна ставка);
  • останутся бессрочные трудовые договоры.

Правительство получило поручение разработать новую систему оплаты труда учителей, которая будет предусматривать установление значительного базового оклада с сентября 2026 года. Это позволит улучшить условия для всех педагогов, в частности для молодых работников без стажа, которые по состоянию на декабрь 2025-го зарабатывают около 6 000-8 000 грн.

Ранее мы рассказывали, какие зарплаты получают в Украине учителя без категории по состоянию на декабрь 2025 года.

Также узнавайте, кто из учителей получит в этом году 13-ю зарплату.

Польша образование зарплаты учителя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
