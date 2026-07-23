Зарплати у Києві: кого шукають на роботу з доходом від 40 000 грн

Працівник в офісі, гроші у гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року середня заробітна плата у столиці України становить 36 000 грн, яка за останній місяць додала 1 000 грн. Водночас, низці фахівців роботодавці обіцяють вищу оплату, яка може стартувати з 40 000 грн.

Про те, кому пропонують такий рівень зарплат, розповідають Новини.LIVE.

Кого у Києві шукають на середню зарплату від 40 000 грн

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, у 2026 році деяким фахівцям роботодавці активно підвищують грошову мотивацію через посилення дефіциту кваліфікованих робітників на ринку праці, а деяким навпаки — скорочують. Зокрема, за останній рік зарплати цілого списку професій перевищили у середньому 40 000 грн.

У липні на таку суму можуть розраховувати електрики (електромонтажники/електрорадіомонтери/електромонтери). За останні 12 місяців оплата праці таких фахівців зросла на 23%, у липні 2025 року пропонували 32 500 грн, за останній місяць — додала 2 500 грн. У червні в середньому роботодавці пропонували електрикам зарплату у 37 500 грн. Медіану заробітних плат аналітики розрахували за даними 433 вакансій, опублікованих на сайті останні три місяці.

Також зазначається, що за рік на порталі побільшало пропозицій такого характеру роботи. Кількість вакансій у липні проти аналогічного періоду минулого року зросла на 20%.

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Динаміка зміни зарплати за останній рік. Джерело: work.ua

Також зарплату у 40 000 грн пропонують у Києві за вакансіями "Експедитор". Показник теж на 23% вищий проти липня минулого року, коли пропонували таким фахівцям 32 500 грн. За останні два місяці розмір зарплати для працівників, які організовують, супроводжують та контролюють процес доставки вантажів від відправника до отримувача, не змінився, а станом на початок року у середньому таким робітникам платили 35 000.

Водночас кількість пропозицій за вакансіями "Експедитор", "Forwarder" та "Помічник експедитора" скоротилася на 6% за останній рік.

Зарплати експедиторів. Джерело: work.ua

Окрім того, до 40 600 грн зросла середня зарплата у обвалювальників (м'ясників/Butcher/розділювачів). В основному роботу за цією спеціальністю пропонують великі торгові мережі та виробництва. Сума на 47% більша проти липня 2025 року. Середню суму зарплат розрахували за наявними 125 вакансіями, розміщеними на порталі за три місяці.

Минулого року робітникам, які займаються обробкою м'яса, платили у середньому 27 700 грн, у січні цього року — 37 800 грн.

Зміна зарплати за останній рік. Джерело: work.ua

Також у списку професій, у кого за останній рік зарплата зросла на 8-43%, досягнувши 40 000 грн:

Машиніст — 40 000 грн (+43%);

Радіомонтажник — 40 000 грн (+23%);

Рекрутер — 40 000 грн (+23%);

Паяльщик — 40 000 грн (+23%);

Слюсар — 40 000 грн (+23%);

Бухгалтер з заробітної плати — 40 000 грн (+23%);

PR-менеджер — 40 000 грн (+14%);

Сервісний інженер — 40 500 грн (+8%).

Як змінилась середня зарплата у Києві за рік

За інформацією сайту з пошуку роботи, за останній рік середня оплата праці підвищилась на 20%: у липні 2025 року роботодавці платили 30 000 грн, а зараз обіцяють 36 000 грн.

Середня зарплата у Києві. Джерело: work.ua

За статичними даними, за останні місяць сума додала 1 000 грн. На початку весни зарплата перебувала на позначці 33 900 грн, а на початку року — на рівні 32 500 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що даними Державної служби зайнятості, у першому півріччі роботодавці офіційно зареєстрували 240 тис. вакансій, а працівників знайшли лише 131,5 тис. Багато шукачів роботи не відповідають рівню вимог, а дехто відмовляється розглядати деякі пропозиції, Зокрема, жодного відгуку не отримала позиція "Машиніст автомотриси" (фахівець, який керує самохідним залізничним вагоном).

Ще Новини.LIVE повідомляли, що в окремих категорій працівників у 2027 році посадові оклади зростуть на 40%, а в декого підвищення очікується на 70%. Рішення охопить понад 118 000 працівників галузі культури в усіх регіонах країни. Зарплати переглянуть незалежно від того, це будуть державні чи комунальні заклади.

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