Зарплаты в 2027 году: кому в Украине оклады повысят на 40-70%

Библиотекарь с книгами, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине с 2027 года существенно повысятся должностные оклады работников сферы культуры. Ожидается, что изменения в подходе к оплате труда таких специалистов коснутся как государственных, так и коммунальных учреждений.

О том, что будут включать в себя изменения в оплате труда в сфере культуры, рассказывают Новини.LIVE.

Как вырастут должностные оклады в сфере культуры в 2027 году

По информации Министерства культуры, украинское правительство приняло решение пересмотреть должностные оклады работников сферы культуры с 1 января 2027 года, которые считаются одними из самых низких среди различных отраслей. Команда ведомства более шести месяцев работала над решением по увеличению оплаты.

Там отметили, что у отдельных категорий работников, на которых уже распространяются коэффициенты повышения, должностные оклады вырастут на 40%. Решение коснется более чем 118 000 работников сферы культуры во всех регионах страны, причем независимо от того, будут ли это государственные или коммунальные учреждения.

В то же время у некоторых работников оклады вырастут еще существеннее. Речь идет об Украинском культурном фонде и Украинском институте книги, где ожидается повышение на 70%.

В Министерстве культуры отметили, что пересмотр уровня окладов станет лишь первым этапом реформы. После чего будет введена современная система оплаты труда, при которой размер вознаграждения будет привязан к:

Профессиональной квалификации; Уровню ответственности; Результату работы.

В министерстве пояснили, что тарифные разряды в этой сфере не пересматривались с 2009 года, и сотрудники 1–14-го тарифных разрядов фактически получали заработную плату в размере минимальной, независимо от уровня опыта и квалификации.

В частности, в прошлом году среднемесячная зарплата работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры составляла 22 700 грн, тогда как средняя заработная плата по экономике Украины превышала 39 700 грн. Из-за такой разницы наблюдался постоянный отток кадров и потеря квалифицированных специалистов.

Что изменилось в оплате труда в учреждениях культуры в 2026 году

Весной 2026 года Минкульт изменил условия начисления зарплат, надбавок за научные степени и подходы к оценке работы учреждений.

Под изменения попали музеи, библиотеки, заповедники, театры, клубные учреждения и центры культуры. Одним из основных нововведений стал отказ от привязки количества посетителей учреждений к зарплате на время действия военного положения и еще одного года после его завершения.

Такой подход позволил не снижать зарплаты из-за ограничений, вызванных войной, поскольку, в частности, на посещаемость учреждений стали существенно влиять воздушные тревоги.

Изменения также урегулировали размеры надбавок за научные и образовательно-творческие степени:

для докторов наук — до 25% от должностного оклада;

для докторов философии (кандидатов наук) — до 15% от оклада;

для докторов искусств — до 15% от оклада.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине средняя зарплата ряда специалистов превысила 65 000 грн. В частности, такую сумму работодатели предлагают программистам PHP (PHP developer/разработчикам PHP). В этом году зарплата таких специалистов выросла на 33%. Также аналогичную сумму теперь получают стоматологи и автомаляры (на 18% больше).

Еще Новини.LIVE писали о том, когда минимальная зарплата в Украине сможет превысить 11 000 грн. Согласно бюджетной декларации на 2027–2029 годы, предполагается рост ожидаемой минимальной оплаты труда. Такая динамика будет наблюдаться в течение следующих трех лет: в 2027 году — на 10,4% больше, в 2028 году — на 8,7%, в 2029 году — на 7,1%. Также ожидаются изменения в индексации зарплат граждан.