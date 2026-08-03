Зарплаты в ЕС и в Украине: Гетманцев выступил за постепенное повышение оплаты труда

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Темпы роста заработной платы в странах Европейского союза (ЕС), которые замедлились в начале года, могут несколько ускориться в конце 2026 — начале 2027 года. В то же время в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметили, что чрезвычайно важно последовательно повышать социальные стандарты и минимальную заработную плату в Украине.

Об этом сообщил глава профильного комитета Даниил Гетманцев, сославшись на статистику, обнародованную агентством Bloomberg, передают Новини.LIVE.

Прогнозы по заработной плате в еврозоне

Согласно обновленному индикатору Европейского центрального банка (ЕЦБ), учитывающему согласованные повышения заработной платы в девяти странах еврозоны, в 2025 году средний показатель составил 3,2%, а в текущем году — в среднем 2,3%.

Ожидается, что в этом году он постепенно повысится:

В I квартале 2026 года — до 1,8%; Во II квартале 2026 года — до 2,1%; В III–IV кварталах 2026 года — до 2,6%. В I квартале 2027 года — до 2,7%.

Динамика показывает, что в этом году в целом зарплаты растут медленнее, чем в прошлом году, однако в конце 2026 года темпы ускорятся.

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Динамика изменения уровня зарплат в ЕС. Источник: Bloomberg

Европейский центральный банк следит за зарплатами из-за роста стоимости энергоносителей на фоне войны с Ираном. В то же время он пытается не допустить повторения ситуации, сложившейся после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году: подорожавшая энергия толкает цены вверх, работники требуют более высоких зарплат, а бизнес перекладывает расходы на покупателей.

Пока что признаков того, что рост цен может перерасти в длительную инфляцию, ЕЦБ не видит, однако продолжает следить за ситуацией, чтобы возможное ускорение роста зарплат не начало толкать цены вверх.

Необходимость повышения оплаты труда в Украине

Гетманцев отметил, что в Украине также важно учитывать обратное воздействие, ведь инфляция обесценивает и без того низкие доходы украинских граждан.

"Именно поэтому чрезвычайно важно взвешенно и последовательно повышать социальные стандарты и минимальную зарплату, гарантируя людям достойную оплату труда", — отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

Как следует из бюджетной декларации на 2027–2029 годы, в Украине ежегодно прогнозируется рост минимальной зарплаты:

Январь 2027 года — 9 546 грн; Январь 2028 года — 10 377 грн; Январь 2029 года — 11 114 грн.

С учетом этого, в 2027-м зарплата вырастет на 10,4%, в 2028-м — на 8,7%, в 2029-м — на 7,1%.

Ранее Новини.LIVE сообщали об опросе от Agrohub. Согласно ему, рост зарплаты в агросекторе составил 10–20%. Наиболее быструю динамику роста доходов фиксировали у агрономов, инженеров, трактористов и водителей. Именно по этим категориям компании чаще всего фиксировали нехватку кадров.

Также Новини.LIVE писали, что в Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассказали о ситуации с оплатой труда в Украине. По информации Госслужбы статистики, в июне 2026 года уровень средней зарплаты вырос до 32 780 грн. Больше всего платят программистам и работникам сектора "Финансы и страхование".