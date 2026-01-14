Зарплаты в Украине — какие особенности расчета почасовой оплаты в 2026 году

Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине в 2026 году вырос размер гарантированной почасовой оплаты труда, ниже которого работодатели не имеют права платить. Такой характер расчета имеет свои особенности, в частности, известно, необходимо ли осуществлять доплату до размера минимальной месячной заработной платы, если общая сумма будет ниже.

Соответствующие нюансы предусмотрены ст. 3 закона №108 "Об оплате труда".

Работа с почасовой оплатой в 2026 году

Согласно действующим нормам законодательства, в Украине предусмотрено два вида минимальной заработной платы: месячный размер и почасовой размер. Уровень этих показателей ежегодно устанавливает правительство, закладывая в госбюджет на соответствующий год.

В частности, в 2026 году нормы закона №4695-IX "О Госбюджете" предусматривают, что минимальная оплата труда должна быть на уровне:

Месячный размер — 8647 гривен; Почасовой размер — 52 гривен.

Почасовая форма оплаты труда применяется в случае, когда результаты работы измеряют за счет количества отработанного времени. В то же время, если результаты измеряют количеством изготовленной продукции (работ/услуг), то применяется сдельная форма оплаты.

При условии почасовой оплаты труда, она может определяться по-разному. Так, базовый размер основной зарплаты работников устанавливается в зависимости от количества отработанного времени, а также:

размера часовой тарифной ставки;

размера дневной тарифной ставки;

размера месячной тарифной ставки (оклад).

При почасовой оплате для работников устанавливается требование по выполнению нормированных заданий. Их закрепляют на один час работы.

Особенности расчета за почасовую работу

Уровень минимальной заработной платы определяют, исходя из минималки в почасовом размере и нормы времени для работника в соответствующем месяце. Его сравнивают с начисленной зарплатой за выполненную норму труда, и, если начисленная сумма окажется больше, доплаты до минимальной заработной платы не будет, а если меньше, то работнику начислят доплату для достижения уровня "минималки".

При почасовой оплате базовую зарплату за месяц рассчитывают как произведение часовой тарифной ставки конкретного работника и отработанных часов в определенном периоде:

Так, если часовая тарифная ставка работника составляет 80 грн, а в январе было отработано 176 ч, а в феврале — 160 ч, то сумма зарплаты по часовой ставке за месяц составит:

январь — 80 грн/час х 176 ч = 14,08 тыс. грн;

февраль — 80 грн/час х 160 ч = 12,8 тыс. грн.

Таким образом, в связи с разным количеством полностью отработанных часов в соответствии с месячной нормой, работник с установленной часовой тарифной ставкой получит разную сумму начисленной зарплаты за месяц. Если отработает больше часов — конечная сумма будет выше, а меньше — ниже.

Оплата труда при условии неполного рабочего времени происходит пропорционально отработанному времени.

