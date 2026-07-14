Что нужно знать о зарплате, чтобы не потерять свои деньги: ответы на часто задаваемые вопросы

Сотрудник в офисе, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Зарплата — это то, что волнует каждого работника, ведь от неё зависит благосостояние всей семьи. Часто возникают ситуации, когда люди не понимают: имеет ли право работодатель удержать что-либо из заработной платы, изменятся ли социальные выплаты после трудоустройства или почему в течение испытательного срока зарплата может быть меньше.

О распространенных ситуациях, которые могут касаться работников, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Трудовой кодекс.

Может ли работодатель удержать часть зарплаты без согласия работника

Работодатель не может просто так удержать деньги из зарплаты. Закон разрешает это делать только в определенных случаях.

Например, зарплату могут сократить, если работник не вернул аванс, средства, полученные на командировку, если ему ошибочно выплатили больше зарплаты или если нужно компенсировать причиненный предприятию ущерб. Также средства могут удержать за неотработанные дни отпуска при увольнении.

Но стоит знать об ограничениях. Обычно при выплате зарплаты работодатель может удержать не более 20% от зарплаты. В некоторых особых случаях размер удержаний может быть больше — до 50%.

Для этого работодатель должен оформить соответствующий приказ. Просто уменьшить зарплату "на словах" или без объяснения причин он не имеет права.

Также существуют выплаты, из которых удерживать средства запрещено. Например, это касается выходного пособия и отдельных компенсационных выплат.

Влияет ли зарплата на государственную помощь многодетным семьям

Если один из родителей в многодетной семье устроился на работу, это не означает, что пособие автоматически уменьшат или отменят.

Государственная социальная помощь многодетным семьям выплачивается в фиксированном размере — 2100 гривен на третьего и каждого последующего ребенка. При этом доход семьи, в частности зарплата одного из родителей, при назначении этой помощи не учитывается.

То есть даже если человек начал работать и получать заработную плату, размер выплат остается прежним.

Может ли зарплата быть меньше во время испытательного срока

Распространено мнение, что в течение испытательного срока работодатель может платить меньше просто потому, что человек еще не прошел проверку. На самом деле все зависит от правил оплаты труда на предприятии.

По закону работник на испытательном сроке имеет те же трудовые права и гарантии, что и другие работники. Сам факт испытания не является основанием для уменьшения зарплаты.

Если для определенной должности в штатном расписании установлен конкретный оклад, работодатель должен выплачивать его и работнику, проходящему испытательный срок.

В то же время более низкий оклад возможен, если на предприятии действует гибкая система оплаты труда или так называемая "вилка" зарплат, когда для одной должности предусмотрен определенный диапазон выплат.

Тогда новому работнику на испытательный срок могут установить более низкую зарплату, а после успешного прохождения испытательного срока ее могут повысить.

Главное, чтобы эти правила были заранее прописаны в документах предприятия: коллективном договоре, положении об оплате труда и штатном расписании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов обнародовало обновленные данные об оплате труда государственных служащих. За год количество сотрудников госорганов сократилось до 165,8 тыс. человек, при этом средние зарплаты выросли: в областных государственных и военных администрациях они достигли 45,1 тыс. гривен, а в аппаратах центральных органов власти — 60,7 тыс. гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут ввести новые доплаты для госслужащих и работников органов местного самоуправления, занимающихся международными проектами, грантовыми программами и технической помощью. Соответствующий законопроект предусматривает дополнительные стимулы для специалистов, сопровождающих такие инициативы.