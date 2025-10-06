Три минимальные зарплаты для учителей — когда их выплаты могут вырасти

Учительница проводит урок. Фото: УНИАН

Должностной оклад учителей в Украине вырастет до уровня трех минимальных зарплат, если Верховная Рада поддержит соответствующие поправки в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В таком случае обновленные выплаты педагоги начнут получать с началом нового учебного года - с сентября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Реклама

Читайте также:

Как могут измениться зарплаты учителей

По его словам, изменения предусматривают, что молодые учителя будут получать по 19 тысяч гривен - это три минимальные зарплаты.

"Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 тысячи гривен получает на руки примерно 8,2 тысячи гривен, а мы хотим, чтобы он получал более 19 тысяч гривен. Впервые видим реальную возможность это сделать", — написал Бабак.

Глава образовательного комитета подчеркнул, что сейчас появился шанс не просто "подтянуть" зарплаты учителей, а изменить саму систему начисления выплат. Как отметил политик, современная система, которая предусматривает доплаты и надбавки не помогает повысить базовый оклад учителей.

Что еще стоит знать

Напомним, с октября 2025 года украинцам, которые преподают в школах в прифронтовых общинах, дополнительно будут выплачивать по 4 тысячи гривен ежемесячно. Деньги, в целом, будут начислять 25 тысячам педагогов.

Недавно мы писали, по какому принципу рассчитывается зарплата украинских учителей. Средний доход педагогов пока держится на отметке в 15 тысяч гривен. Узнавайте также, как отличаются зарплаты учителей в Украине и ЕС.