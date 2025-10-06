Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые зарплаты учителей — что предлагают в Верховной Раде

Новые зарплаты учителей — что предлагают в Верховной Раде

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 21:03
Три минимальные зарплаты для учителей — когда их выплаты могут вырасти
Учительница проводит урок. Фото: УНИАН

Должностной оклад учителей в Украине вырастет до уровня трех минимальных зарплат, если Верховная Рада поддержит соответствующие поправки в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В таком случае обновленные выплаты педагоги начнут получать с началом нового учебного года - с сентября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Реклама
Читайте также:

Как могут измениться зарплаты учителей

По его словам, изменения предусматривают, что молодые учителя будут получать по 19 тысяч гривен - это три минимальные зарплаты.

"Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 тысячи гривен получает на руки примерно 8,2 тысячи гривен, а мы хотим, чтобы он получал более 19 тысяч гривен. Впервые видим реальную возможность это сделать", — написал Бабак.

Глава образовательного комитета подчеркнул, что сейчас появился шанс не просто "подтянуть" зарплаты учителей, а изменить саму систему начисления выплат. Как отметил политик, современная система, которая предусматривает доплаты и надбавки не помогает повысить базовый оклад учителей.

Что еще стоит знать

Напомним, с октября 2025 года украинцам, которые преподают в школах в прифронтовых общинах, дополнительно будут выплачивать по 4 тысячи гривен ежемесячно. Деньги, в целом, будут начислять 25 тысячам педагогов.

Недавно мы писали, по какому принципу рассчитывается зарплата украинских учителей. Средний доход педагогов пока держится на отметке в 15 тысяч гривен. Узнавайте также, как отличаются зарплаты учителей в Украине и ЕС.

госбюджет зарплаты учителя выплаты деньги минимальная зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации