Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты в армии США — сколько получают военные в 2025 году

Зарплаты в армии США — сколько получают военные в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:35
обновлено: 17:09
Сколько получают военные армии США — зарплаты, бонусы и льготы в 2025 году
Военные армии США. Фото: Unsplash

Военная служба в США является формой государственной службы. Как и многие другие государственные работы, она предусматривает различные выплаты, льготы и преференции, в частности комплексное медицинское обслуживание, скидки на образование и значительные бонусы за подписание контракта.

О том, сколько получают военнослужащие в США и какими льготами пользуются, рассказало издание Business Insider.

Реклама
Читайте также:

Сколько получают военные в американской армии

Базовая оплата зависит от звания: у рядовых это E1-E9, у офицеров — O1-O10.

В 2025 году военнослужащий с рейтингом E-1 получает 2 319 долларов в месяц (более 97 тыс. грн). Военные этого уровня обычно живут в казармах и почти не имеют расходов.

Повышение зарплаты происходит примерно раз в два года.

Новопризванный боец в 2025 году зарабатывает около 53 236 долларов в год (примерно 2,3 млн грн).

К четвертому году службы, на уровне E-5 (сержант), годовая зарплата достигает 82 075 долларов в год (примерно 3,5 млн грн).

Офицеры получают значительно больше. После 20 лет службы офицер уровня O-9-O-10 имеет 18 808,20 долларов в месяц (787,5 тыс. грн) или 225 698 долларов в год (9,5 млн грн). Такие должности занимают высшие генералы и адмиралы.

Какие доплаты получают военные в США

Самая распространенная надбавка — BAH (Basic Allowance for Housing), то есть помощь на жилье. Ее получают военные с уровнем E-5-E-6, а также те, кто имеет семью.

Суммы зависят от места службы: например, E-5 с иждивенцами в Сан-Диего получает 3 987 долларов в месяц (167 тыс. грн).

Есть и BAS (Basic Allowance for Subsistence) — пособие на питание. Военнослужащие рядового состава получают примерно 465 долларов в месяц (около 19,5 тыс. грн).

Какие бонусы предусмотрены в армии США

Бонусы за вступление в армию могут составлять от 1 000 до 45 000 долларов, в среднем — около 12 000 долларов (около 500 тыс.грн).

Для специалистов по критическим направлениям, таким как разведка или спецподразделения, сумма может достигать 50 000 долларов (более 2 млн грн).

Некоторые офицеры по программе содержания кадров могут получить до 245 000 долларов (10,3 млн грн) за семилетний контракт.

Льготы для военных в США

Закон о военнослужащих в США обеспечивает оплату обучения военным и членам их семей.

Министерство обороны возмещает до 250 долларов (10,5 тыс.грн) за кредитный час и максимум 4 500 долларов (188 тыс.грн) в год за добровольное образование.

В 2025-2026 учебном году военнослужащие могут получить полное покрытие стоимости обучения в государственных заведениях или до 29 920,95 доллара (1,3 млн грн) — в частных.

Ветераны с несколькими периодами службы имеют право на дополнительные 12 месяцев выплат (всего до 48 месяцев).

Медицинские льготы

Программа Tricare гарантирует бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь военным, ветеранам и членам их семей. В большинстве случаев они не платят страховые взносы или собственные расходы на лечение.

Пенсии военных в США

Военные, поступившие на службу после 1 января 2018 года, участвуют в смешанной пенсионной системе (BRS).

Пенсия начисляется после 20 лет службы по формуле:
стаж × 2% × средняя зарплата за 36 месяцев самой высокой базовой оплаты.

Ранее мы писали, на какие выплаты украинские военнослужащие могут рассчитывать в ноябре 2025 года.

Также узнавайте, влияет ли период участия в боевых действиях на пенсию военнослужащего.

США зарплаты армия военные зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации