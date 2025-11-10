Сколько получают военные армии США — зарплаты, бонусы и льготы в 2025 году

Военные армии США. Фото: Unsplash

Военная служба в США является формой государственной службы. Как и многие другие государственные работы, она предусматривает различные выплаты, льготы и преференции, в частности комплексное медицинское обслуживание, скидки на образование и значительные бонусы за подписание контракта.

О том, сколько получают военнослужащие в США и какими льготами пользуются, рассказало издание Business Insider.

Сколько получают военные в американской армии

Базовая оплата зависит от звания: у рядовых это E1-E9, у офицеров — O1-O10.

В 2025 году военнослужащий с рейтингом E-1 получает 2 319 долларов в месяц (более 97 тыс. грн). Военные этого уровня обычно живут в казармах и почти не имеют расходов.

Повышение зарплаты происходит примерно раз в два года.

Новопризванный боец в 2025 году зарабатывает около 53 236 долларов в год (примерно 2,3 млн грн).

К четвертому году службы, на уровне E-5 (сержант), годовая зарплата достигает 82 075 долларов в год (примерно 3,5 млн грн).

Офицеры получают значительно больше. После 20 лет службы офицер уровня O-9-O-10 имеет 18 808,20 долларов в месяц (787,5 тыс. грн) или 225 698 долларов в год (9,5 млн грн). Такие должности занимают высшие генералы и адмиралы.

Какие доплаты получают военные в США

Самая распространенная надбавка — BAH (Basic Allowance for Housing), то есть помощь на жилье. Ее получают военные с уровнем E-5-E-6, а также те, кто имеет семью.

Суммы зависят от места службы: например, E-5 с иждивенцами в Сан-Диего получает 3 987 долларов в месяц (167 тыс. грн).

Есть и BAS (Basic Allowance for Subsistence) — пособие на питание. Военнослужащие рядового состава получают примерно 465 долларов в месяц (около 19,5 тыс. грн).

Какие бонусы предусмотрены в армии США

Бонусы за вступление в армию могут составлять от 1 000 до 45 000 долларов, в среднем — около 12 000 долларов (около 500 тыс.грн).

Для специалистов по критическим направлениям, таким как разведка или спецподразделения, сумма может достигать 50 000 долларов (более 2 млн грн).

Некоторые офицеры по программе содержания кадров могут получить до 245 000 долларов (10,3 млн грн) за семилетний контракт.

Льготы для военных в США

Закон о военнослужащих в США обеспечивает оплату обучения военным и членам их семей.

Министерство обороны возмещает до 250 долларов (10,5 тыс.грн) за кредитный час и максимум 4 500 долларов (188 тыс.грн) в год за добровольное образование.

В 2025-2026 учебном году военнослужащие могут получить полное покрытие стоимости обучения в государственных заведениях или до 29 920,95 доллара (1,3 млн грн) — в частных.

Ветераны с несколькими периодами службы имеют право на дополнительные 12 месяцев выплат (всего до 48 месяцев).

Медицинские льготы

Программа Tricare гарантирует бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь военным, ветеранам и членам их семей. В большинстве случаев они не платят страховые взносы или собственные расходы на лечение.

Пенсии военных в США

Военные, поступившие на службу после 1 января 2018 года, участвуют в смешанной пенсионной системе (BRS).

Пенсия начисляется после 20 лет службы по формуле:

стаж × 2% × средняя зарплата за 36 месяцев самой высокой базовой оплаты.

