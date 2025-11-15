Сколько получают военнослужащие в Польше — оклады и надбавки в 2025 году

Зарплаты в армии Польши — сколько получают военные в 2025 году
Власти Польши прикладывают максимум усилий для поощрения молодежи выбирать службу в армии. Одним из главных стимулов является заработная плата, которая в последние годы существенно возросла.
О зарплатах польских военнослужащих рассказало издание InPoland.
Сколько получают военные в Польше
В Польше военные получают стабильное денежное обеспечение, сумма которого зависит от звания, стажа и условий службы. В 2025 году оклады польских военных были повышены на 5%. Поэтому минимальная базовая зарплата (брутто) сейчас такова:
- рядовой — 6 300 злотых (≈72 000 грн);
- сержант — 7 250 злотых (≈83 000 грн);
- офицер — 8 820 злотых (≈101 000 грн);
- майор — 10 800 злотых (≈124 000 грн);
- подполковник — 11 445 злотых (≈131 500 грн);
- полковник — 13 800 злотых (≈158 500 грн).
Генералы на высших должностях получают до 21 945 злотых (≈252 000 грн) брутто ежемесячно.
Надбавки в польской армии
Кроме основной зарплаты, военнослужащие в Польше имеют право на ряд доплат и бонусов. В частности это:
- тринадцатая зарплата;
- надбавки за выслугу лет;
- специальные выплаты;
- компенсации;
- премии за службу в сложных условиях;
- мотивационные доплаты;
- выплаты при увольнении (в отдельных случаях).
С учетом доплат общий доход военных польской армии может быть ощутимо выше базовой ставки.
Сейчас в составе Вооруженных сил Польши служит около 230 тысяч военнослужащих, из которых более 150 тысяч составляют профессиональные солдаты.
Власти планируют и в дальнейшем расширять армию — предполагается, что в ближайшем будущем численность личного состава должна вырасти до 250 тысяч профессиональных военных и еще 50 тысяч бойцов территориальной обороны.
