Зарплаты в армии Польши — сколько получают военные в 2025 году

Дата публикации 15 ноября 2025 15:25
обновлено: 14:39
Сколько получают военнослужащие в Польше — оклады и надбавки в 2025 году
Польские военные. Фото: Минобороны Польши

Власти Польши прикладывают максимум усилий для поощрения молодежи выбирать службу в армии. Одним из главных стимулов является заработная плата, которая в последние годы существенно возросла.

О зарплатах польских военнослужащих рассказало издание InPoland.

Читайте также:

Сколько получают военные в Польше

В Польше военные получают стабильное денежное обеспечение, сумма которого зависит от звания, стажа и условий службы. В 2025 году оклады польских военных были повышены на 5%. Поэтому минимальная базовая зарплата (брутто) сейчас такова:

  • рядовой — 6 300 злотых (≈72 000 грн);
  • сержант — 7 250 злотых (≈83 000 грн);
  • офицер — 8 820 злотых (≈101 000 грн);
  • майор — 10 800 злотых (≈124 000 грн);
  • подполковник — 11 445 злотых (≈131 500 грн);
  • полковник — 13 800 злотых (≈158 500 грн).

Генералы на высших должностях получают до 21 945 злотых (≈252 000 грн) брутто ежемесячно.

Надбавки в польской армии

Кроме основной зарплаты, военнослужащие в Польше имеют право на ряд доплат и бонусов. В частности это:

  • тринадцатая зарплата;
  • надбавки за выслугу лет;
  • специальные выплаты;
  • компенсации;
  • премии за службу в сложных условиях;
  • мотивационные доплаты;
  • выплаты при увольнении (в отдельных случаях).

С учетом доплат общий доход военных польской армии может быть ощутимо выше базовой ставки.

Сейчас в составе Вооруженных сил Польши служит около 230 тысяч военнослужащих, из которых более 150 тысяч составляют профессиональные солдаты.

Власти планируют и в дальнейшем расширять армию — предполагается, что в ближайшем будущем численность личного состава должна вырасти до 250 тысяч профессиональных военных и еще 50 тысяч бойцов территориальной обороны.

Ранее мы рассказывали, сколько получают военнослужащие в США и какими льготами пользуются.

Также узнавайте, в каких числах должны зачислить выплаты украинским военнослужащим в ноябре.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
