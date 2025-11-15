Сколько получают военнослужащие в Польше — оклады и надбавки в 2025 году

Польские военные. Фото: Минобороны Польши

Власти Польши прикладывают максимум усилий для поощрения молодежи выбирать службу в армии. Одним из главных стимулов является заработная плата, которая в последние годы существенно возросла.

О зарплатах польских военнослужащих рассказало издание InPoland.

Сколько получают военные в Польше

В Польше военные получают стабильное денежное обеспечение, сумма которого зависит от звания, стажа и условий службы. В 2025 году оклады польских военных были повышены на 5%. Поэтому минимальная базовая зарплата (брутто) сейчас такова:

рядовой — 6 300 злотых (≈72 000 грн);

сержант — 7 250 злотых (≈83 000 грн);

офицер — 8 820 злотых (≈101 000 грн);

майор — 10 800 злотых (≈124 000 грн);

подполковник — 11 445 злотых (≈131 500 грн);

полковник — 13 800 злотых (≈158 500 грн).

Генералы на высших должностях получают до 21 945 злотых (≈252 000 грн) брутто ежемесячно.

Надбавки в польской армии

Кроме основной зарплаты, военнослужащие в Польше имеют право на ряд доплат и бонусов. В частности это:

тринадцатая зарплата;

надбавки за выслугу лет;

специальные выплаты;

компенсации;

премии за службу в сложных условиях;

мотивационные доплаты;

выплаты при увольнении (в отдельных случаях).

С учетом доплат общий доход военных польской армии может быть ощутимо выше базовой ставки.

Сейчас в составе Вооруженных сил Польши служит около 230 тысяч военнослужащих, из которых более 150 тысяч составляют профессиональные солдаты.

Власти планируют и в дальнейшем расширять армию — предполагается, что в ближайшем будущем численность личного состава должна вырасти до 250 тысяч профессиональных военных и еще 50 тысяч бойцов территориальной обороны.

