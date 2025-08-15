Видео
Главная Финансы Новые минимальные зарплаты украинцев — кому обещают 25 тыс. грн

Новые минимальные зарплаты украинцев — кому обещают 25 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:30
Минимальная зарплата сопровождающего ветеранов — Кабмин утвердил новую сумму
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинское правительство повысило оплату труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Отныне минимальная заработная плата таких специалистов должна составлять не менее 25 тыс. грн, куда будет входить обязательная выплата доплат и премиальных вознаграждений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики окружающей среды и сельского хозяйства.

Читайте также:

Новые минимальные зарплаты сопровождающих ветеранов

В Минэкономики отметили, что правительство руководствовалось стремлением обеспечить достойную и конкурентную оплату труда специалистам, которые выполняют социально-важную работу по сопровождению ветеранов в переходном периоде к гражданской жизни, оказывая помощь в различных сферах. Это является ключевым приоритетом министерства, поэтому регулярно совершенствуют законодательство в соответствующей сфере.

"Сегодняшнее постановление гарантирует работникам, которые выполняют такую социально-важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату — не менее 25 000 грн", — говорится в сообщении.

В связи с этим руководителям учреждений при начислении заработной платы таким специалистам нужно будет обязательно включать надбавки за фактически отработанное время.

Согласно новой редакции постановления правительства №868, предусматривается следующее:

  1. Размер зарплаты специалистов за выполненную в полном объеме месячную (часовую) норму труда должен равняться минимально 25 тыс. грн, учитывая квалификационную категорию (сумма предусматривается для специалистов без категории, тогда как объем оплаты труда специалистов первой-второй категории и ведущих специалистов ожидается выше установленного минимума).
  2. Специалисты за фактически отработанное время должны получать надбавки в таком размере:
  • за выполнение особого характера труда в размере до 50% от должностного оклада;
  • за выполнение сложной, напряженной работы в размере до 50% от оклада.

Обеспечивать минимальный размер оплаты труда сопровождающих ветеранов будут за счет выплаты должностных окладов в зависимости от квалификационной категории, надбавок и премии на основе результатов выполненной работы.

Что нужно знать о работе специалистов по сопровождению ветеранов

Во время войны в украинских громадах появилась необходимость в поддержке граждан, возвращающихся с войны. Поэтому в стране официально ввели специальную должность — специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Их считают штатными работниками коммунальных учреждений или учреждений сферы управления сельских, поселковых и городских советов.

В обязанности таких специалистов входит разнообразная поддержка в адаптации к гражданской жизни. А именно:

  • помогают в сопровождении по направлениям и сервисами, предусмотренными для ветеранов;
  • предоставляют исчерпывающую информацию для ветеранов/демобилизованных лиц/членов семей относительно статусов, услуг и соцгарантий, жилья, реабилитации, работы;
  • обеспечивают первичную психологическую помощь, призванную предотвращать попадание в сложные жизненные обстоятельства;
  • осуществляют контроль за их потребностями, собирают аналитику и составляют отчеты о предоставленных услугах.

Ранее мы писали о требованиях к специалистам по сопровождению ветеранов. Среди которых есть требование относительно украинского гражданства и надлежащего уровня образования.

Также мы рассказывали, что в августе этого года украинские работодатели должны индексировать работникам заработную плату. Размер осовременивания дохода составит около 133 грн.

зарплаты работа деньги ветераны работодатели
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
