Зарплаты учителей в 2026 году — что не так с обновленными выплатами

Зарплаты украинских учителей с 2026 года вырастут, ориентировочно, до 25 тыс. гривен. По решению правительства, чтобы повысить зарплату педагогам, в бюджете на следующий год предусмотрят 41,8 млрд гривен.

Сколько будут платить учителям

В 2025 году, как свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, средняя зарплата учителей будет на уровне 16,7 тыс. гривен. С 1 января 2026 года выплаты вырастут до 21,7 тыс. гривен, а с 1 сентября учителям начнут платить более 25 тыс. гривен.

Известно, что повышение коснется 470 тысяч ставок педагогов.

Что не так с новыми зарплатами для учителей

Как пояснил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, зарплата педагогов, работающих в дошкольных учреждениях, а также у преподавателей в университетах и институтах практически не изменится. Причины — их выплаты зависят от Единой тарифной сетки (ЕТС), тогда как должностной оклад останется на прежнем уровне: с 1 января 2026 года — это 3 470 грн, что лишь на 275 грн больше, чем в 2025 году (3 195 грн).

"Сегодня воспитатель в дошкольных учреждениях - специалист высшей категории с 20 летним стажем работы и всеми надбавками — получает зарплату 9 500 грн на руки (тарифный разряд 14 является самым высоким для воспитателя). А есть и меньше — 8 500 грн (11 тарифный разряд), что фактически сегодня на уровне минимальной зарплаты", — говорится в сообщении Гетманцева.

Что еще стоит знать

Напомним, что зарплаты учителям будут повышать в два этапа. Как сообщила глава Кабмина Юлия Свириденко, в первый день 2026 года выплаты вырастут на 30%, а начиная с 1 сентября - еще на 20%. Итоговый размер повышения зарплат составит 50%.

Ранее стало известно, что минимальная зарплата в Украине в 2025 году останется без изменений. Однако со следующего года показатель может обновиться.