Зарплаты в 2025 году — что стоит знать об учительской тысяче

Учительница с детьми в классе. Фото: Freepik

С 2025 года украинские педагоги начали получать доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда ("учительская тысяча"). В Министерстве образования уточнили, не повлияют ли дополнительные суммы на законные доплаты тем, кто получает меньше минимальной заработной платы.

Это прописано в письме "Об установлении доплаты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 08.11.2024 № 1286" образовательного ведомства.

Читайте также:

Особенности начисления зарплаты и доплат для учителей

В Минобразования напомнили, что в этом году учителя начнут дополнительно получать:

с 1 января — 1,3 тыс. грн (1 тыс. грн после налогообложения),

с 1 сентября — 2,6 тыс. грн (2 тыс. грн после налогообложения).

Все педагогические работники учреждений общего среднего образования будут получать дополнительные выплаты. Это касается также:

школьных психологов;

руководителей кружков;

воспитателей групп продленного дня.

В ведомстве рассказали о неучете этой доплаты в исчислении размера зарплаты работников для обеспечения ее минимального размера. Поскольку по основным правилам ст. 3-1 закона "Об оплате труда" №108, если зарплата меньше минимальной за полноценно выполненную работу, то ее должны работодатели "дотягивать" путем доплаты.



Так, если месячная зарплата ниже 8 тыс. грн ("минималка" по состоянию на начало 2025 года), то необходимо осуществить доплату до уровня минимальной зарплаты.

"Для исчисления размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитывается доплата за работу в неблагоприятных условиях труда", — сообщают в министерстве.

Исчисление доплаты для "минималки" и учительской тысячи

Таким образом, педагоги, которые получают меньше, чем 8 тыс. грн, имеют право на доплату до этой суммы и отдельно — на выплату "учительской тысячи". Ее должны начислить сверх минимальной зарплаты.

В качестве примера, учитель имеет начисленную месячную заработную плату в размере 7270 грн. Ему должны доплатить до "минималки" еще 730 грн.

Поскольку, с января текущего года установлена доплата за неблагоприятные условия труда в сумме 1,3 тыс. грн, вместе с этой доплатой совокупная сумма заработной платы будет составлять 9,3 тыс. грн (8 тыс. грн + 1,3 тыс. грн).

Напомним, в Украине установлена минимально гарантированная сумма зарплаты, которую проверяет Госслужба по вопросам труда. Если выплата меньше, то ее надо "дотянуть" путем доплаты.

Также мы сообщали, что в парламенте прокомментировали рост зарплат. Там утверждают, если перевести выплаты в доллары, то окажется, что оплата труда значительно снизилась.