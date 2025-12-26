Зарплаты в Украине вышли на довоенный уровень — что прогнозируют на 2026 год

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине размер заработной платы смог восстановиться после падения в начале полномасштабного вторжения РФ и превысить довоенный уровень. Большинство компаний повысили уровень оплаты труда своих работников.

Об этом свидетельствуют данные исследования GMK Center.

Реклама

Читайте также:

Как изменились зарплаты в Украине в 2025 году

По информации Государственной службы статистики, средняя заработная плата в октябре текущего года повысилась до 26,9 тыс. грн. В третьем квартале номинальная зарплата выросла на 20% в годовом измерении, а реальная — на 6,2% против соответствующего показателя прошлого года.

Аналитики напоминают, что реальная заработная плата, учитывая усиление инфляции, опустилась до самого низкого уровня в 2022 году (на 11,9%) из-за разрушения предприятий, остановки производств, трудности с логистикой и коллапса в регионах, которые охватили боевые действия. Однако динамика на рынке начала улучшаться с 2023 году (на 4,1% в годовом измерении), в 2024 году темпы набрали еще большие обороты (на 15,6%).

Графика изменения уровня зарплаты. Источник: GMK Center

Опрос Европейской Бизнес Ассоциации свидетельствует, что в 2025 году в Украине 96% компаний повысили оплату труда для своих подчиненных. В основном от 11% до 20% или до 10%.

Эти данные подтверждает кадровый портал Robota.ua. Там утверждают, что половина компаний повысила зарплату всем, 41% — частично.

Среди особенностей на украинском рынке труда:

Дефицит кадров из-за мобилизации, миграции и недостатка специалистов, нехватка менеджеров по продажам и руководителей среднего звена; Неравномерное повышение платы труда между сферами — самая быстрая динамика наблюдается в рабочих/технических специальностях (за время войны выросли зарплаты разнорабочих на 384%, до 23 тыс. грн, маляров — на 215%, до 47 тыс. грн); Переход бизнеса в теневой сектор из-за опасений призыва часть мужчин против официального трудоустройства (2,2-2,5 млн работают неофициально, из-за чего бюджет недополучает 200-265 млрд грн ежегодно); Диспропорции по регионам — промышленность мигрировала на западную часть страны, где наблюдается активизация производства и строительства, а в прифронтовых регионах экономическая активность упала; Разрыв в зарплатах между ожиданиями и реальностью — в 2025 году украинцы просили в среднем 27,3 тыс. грн, а компании предлагали 24,5 тыс. грн.

Прогнозы по повышению зарплаты в 2026 году

В Европейской Бизнес Ассоциации провели опрос, который показал, что в 2026 году 94% компаний намерены повысить оплату труда.

По данным исследования Robota.ua, ожидаются подобные тенденции: 54% работодателей хотят пересмотреть зарплаты в сторону повышения, 8% — нет, половина компаний заложит рост фонда оплаты на 6-15%.

Как свидетельствуют данные Национального банка, в 2025 году увеличение реальной зарплаты фиксируют на 6,2% по сравнению с прошлым годом, а номинальной — на 19,8%.



Ранее мы сообщали, кому из работников с января 2026 года в Украине повысят зарплату до 40%. Речь идет о категориях граждан, которые работают в одной из важных сфер во время военного положения.

Еще рассказывали, что с нового года работники образовательной отрасли получат на 30% более высокую заработную плату. Осенью ожидается повышение выплат еще на 20%.