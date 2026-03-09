Оплата труда учителей — почему некоторые не почувствовали повышения заработной платы

Учительница на уроке, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине выявили дефицит финансирования на оплату труда педагогов, а также значительные разрывы в уровне заработной платы в разных украинских громадах. Такие данные мониторинга Всеукраинской ассоциации объединенных территориальных громад.

Об этом сообщила пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины, передают Новини.LIVE.

Исследование состояния финансирования оплаты труда педагогов

Как отмечается, проверка по зарплатам педагогических работников учреждений общего, дошкольного и внешкольного образования, а также финансовой состоятельности бюджетов была проведена за январь текущего года.

Под мониторинг попали 170 тергромад из 22 украинских регионов. В частности, специалисты проанализировали ситуацию с установлением надбавок:

за престижность труда;

за высокие достижения;

за выполнение особо важной работы;

за сложность и напряженность труда.

Выяснилось, что финансовых возможностей громад после повышения заработной платы педагогов, было недостаточно, поэтому органы местного самоуправления вносили изменения в бюджетные планы уже после их утверждения.

Мониторинг выявил значительный дефицит финансирования на оплату труда педагогов. А именно:

В 62% громад (106) наблюдалась нехватка средств на оплату труда работников учреждений дошкольного образования. Дефицит достигает 4,7 млрд грн в год (в среднем по 45 млн на общину). В 48% громад (81) зафиксирован дефицит финансирования оплаты труда для руководителей кружков учреждений внешкольного образования — более чем 450 млн грн в год (по 5,6 млн на громаду).

В заключении исследования отмечается, что в большинстве громад педагоги фактически не почувствовали повышения зарплаты, однако вырос разрыв в уровне зарплаты между педагогами разных громад.

В Профсоюзе работников образования призвали выполнить нормы образовательного законодательства по оплате труда педагогов.

Изменения в оплате труда и надбавки для учителей

Согласно постановлению КМУ № 928, в 2026 году предусмотрено повышение должностных окладов работников за работу в зонах активных и возможных боевых действий. Благодаря всем надбавкам зарплата может достигать более 20 000 грн.

Также закон о бюджете предусматривает общее повышение зарплаты для педагогов на 30% с января 2026 года.

Кроме того, начисляется доплата за работу в неблагоприятных условиях. Согласно постановлению правительства № 1286, надбавка составляет 2 000 грн и более (в зависимости от педагогической нагрузки). А учителям в прифронтовых регионах регулярно доплачивают от 4 000 грн.

Что еще предлагают изменить в зарплатах педагогов

В Министерстве экономики возникла идея внести изменения в новый Трудовой кодекс и отвязать зарплаты учителей от минимальной в стране.

Как заявила заместитель министра Дарья Марчак, в странах Европы рассчитывают минимальную зарплату от размера средней. Тогда как у нас показатель является расчетным и не защищает от базового уровня бедности человека.

Такой подход значительно бы повысил "минималку" в Украине.

Ранее мы писали, какие действуют требования к минимальной зарплате в 2026 году. Также в Гоструда объяснили, кто получит меньшую сумму за законодательно граничный уровень.

Также рассказывали, какие предусмотрены нормы начисления оплаты для государственных служащих в этом году. Для такой категории граждан изменился минимальный и максимальный оклад.