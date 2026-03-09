Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплата учителей 2026 — кто не почувствовал повышения

Зарплата учителей 2026 — кто не почувствовал повышения

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 14:31
Оплата труда учителей — почему некоторые не почувствовали повышения заработной платы
Учительница на уроке, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине выявили дефицит финансирования на оплату труда педагогов, а также значительные разрывы в уровне заработной платы в разных украинских громадах. Такие данные мониторинга Всеукраинской ассоциации объединенных территориальных громад.

Об этом сообщила пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Исследование состояния финансирования оплаты труда педагогов

Как отмечается, проверка по зарплатам педагогических работников учреждений общего, дошкольного и внешкольного образования, а также финансовой состоятельности бюджетов была проведена за январь текущего года.

Под мониторинг попали 170 тергромад из 22 украинских регионов. В частности, специалисты проанализировали ситуацию с установлением надбавок:

  • за престижность труда;
  • за высокие достижения;
  • за выполнение особо важной работы;
  • за сложность и напряженность труда.

Выяснилось, что финансовых возможностей громад после повышения заработной платы педагогов, было недостаточно, поэтому органы местного самоуправления вносили изменения в бюджетные планы уже после их утверждения.

Мониторинг выявил значительный дефицит финансирования на оплату труда педагогов. А именно:

  1. В 62% громад (106) наблюдалась нехватка средств на оплату труда работников учреждений дошкольного образования. Дефицит достигает 4,7 млрд грн в год (в среднем по 45 млн на общину).
  2. В 48% громад (81) зафиксирован дефицит финансирования оплаты труда для руководителей кружков учреждений внешкольного образования — более чем 450 млн грн в год (по 5,6 млн на громаду).

В заключении исследования отмечается, что в большинстве громад педагоги фактически не почувствовали повышения зарплаты, однако вырос разрыв в уровне зарплаты между педагогами разных громад.

В Профсоюзе работников образования призвали выполнить нормы образовательного законодательства по оплате труда педагогов.

Изменения в оплате труда и надбавки для учителей

Согласно постановлению КМУ № 928, в 2026 году предусмотрено повышение должностных окладов работников за работу в зонах активных и возможных боевых действий. Благодаря всем надбавкам зарплата может достигать более 20 000 грн.

Также закон о бюджете предусматривает общее повышение зарплаты для педагогов на 30% с января 2026 года.

Кроме того, начисляется доплата за работу в неблагоприятных условиях. Согласно постановлению правительства № 1286, надбавка составляет 2 000 грн и более (в зависимости от педагогической нагрузки). А учителям в прифронтовых регионах регулярно доплачивают от 4 000 грн.

Что еще предлагают изменить в зарплатах педагогов

В Министерстве экономики возникла идея внести изменения в новый Трудовой кодекс и отвязать зарплаты учителей от минимальной в стране.

Как заявила заместитель министра Дарья Марчак, в странах Европы рассчитывают минимальную зарплату от размера средней. Тогда как у нас показатель является расчетным и не защищает от базового уровня бедности человека.

Такой подход значительно бы повысил "минималку" в Украине.

Ранее мы писали, какие действуют требования к минимальной зарплате в 2026 году. Также в Гоструда объяснили, кто получит меньшую сумму за законодательно граничный уровень.

Также рассказывали, какие предусмотрены нормы начисления оплаты для государственных служащих в этом году. Для такой категории граждан изменился минимальный и максимальный оклад.

учителя выплаты работа деньги зарплата
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации