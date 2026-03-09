Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата праці вчителів — хто не відчув підвищення зарплати

Оплата праці вчителів — хто не відчув підвищення зарплати

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 14:31
Оплата праці педагогів — чому дехто не відчув підвищення зарплати
Вчителька на уроці, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад за результатами моніторингу виявила дефіцит фінансування на оплату праці педагогів. Також спостерігаються значні розриви в рівні заробітної плати у різних українських громадах. 

Про це повідомила пресслужба Профспілки працівників освіти і науки України, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Дослідження стану фінансування оплати праці педагогів 

Як зазначається, перевірку щодо зарплат педагогічних працівників закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти, а також фінансової спроможності бюджетів було проведено за січень поточного року.

Під моніторинг потрапили 170 тергромад із 22 українських регіонів. Зокрема, фахівці проаналізували ситуацію зі встановленням надбавок:

  • за престижність праці;
  • за високі досягнення;
  • за виконання особливо важливої роботи;
  • за складність та напруженість праці.

З'ясувалося, що фінансових можливостей громад після підвищення заробітної плати педагогів, було недостатньо, тому органи місцевого самоврядування вносили зміни до бюджетних планів вже після їх затвердження.

Моніторинг виявив значний дефіцит фінансування на оплату праці педагогів. А саме:

  1. У 62% громад (106) спостерігалась нестача коштів на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти. Дефіцит сягає 4,7 млрд грн на рік (у середньому по 45 млн на громаду).
  2. У 48% громад (81) зафіксований дефіцит фінансування оплати праці для керівників гуртків закладів позашкільної освіти — більш ніж 450 млн грн на рік (по 5,6 млн на громаду).

У висновку дослідження наголошується, що у більшості громад педагоги фактично не відчули підвищення зарплати, проте зріс розрив у рівні зарплати між педагогами різних громад.

У Профспілці працівників освіти закликали виконати норми освітнього законодавства щодо оплати праці педагогів. 

Зміни в оплаті праці та надбавки для вчителів 

Згідно з постановою КМУ № 928, у 2026 році передбачене підвищення посадових окладів працівників за роботу в зонах активних і можливих бойових дій. Завдяки всім надбавкам зарплата може сягати понад 20 000 грн.

Також закон про бюджет передбачає загальне підвищення зарплати для педагогів на 30% з січня 2026 року.

Окрім того, нараховується доплата за роботу в несприятливих умовах. Згідно з постановою уряду № 1286, надбавка становить 2 000 грн і більше (залежно від педагогічного навантаження). А вчителям у прифронтових регіонах регулярно доплачують від 4 000 грн.

Що ще пропонують змінити у зарплатах педагогів

У Міністерстві економіки виникла ідея внести зміни до нового Трудового кодексу та відв'язати зарплати вчителів від мінімальної в країні.

Як заявила заступниця міністра Дарія Марчак, у країнах Європи розраховують мінімальну зарплату від розміру середньої. Тоді як в нас показник є розрахунковим і не захищає від базового рівня бідності людини.

Такий підхід значно б підвищив "мінімалку" в Україні.

Раніше ми писали, які діють вимоги до мінімальної зарплати у 2026 році. Також у Держпраці пояснили, хто отримає меншу суму за законодавчо граничний рівень. 

Також розповідали, які передбачені норми нарахування оплати для державних службовців цього року. Для такої категорії громадян змінився мінімальний та максимальний оклад.  

вчителі виплати робота гроші зарплата
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації