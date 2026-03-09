Оплата праці педагогів — чому дехто не відчув підвищення зарплати

Вчителька на уроці, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад за результатами моніторингу виявила дефіцит фінансування на оплату праці педагогів. Також спостерігаються значні розриви в рівні заробітної плати у різних українських громадах.

Про це повідомила пресслужба Профспілки працівників освіти і науки України, передають Новини.LIVE.

Дослідження стану фінансування оплати праці педагогів

Як зазначається, перевірку щодо зарплат педагогічних працівників закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти, а також фінансової спроможності бюджетів було проведено за січень поточного року.

Під моніторинг потрапили 170 тергромад із 22 українських регіонів. Зокрема, фахівці проаналізували ситуацію зі встановленням надбавок:

за престижність праці;

за високі досягнення;

за виконання особливо важливої роботи;

за складність та напруженість праці.

З'ясувалося, що фінансових можливостей громад після підвищення заробітної плати педагогів, було недостатньо, тому органи місцевого самоврядування вносили зміни до бюджетних планів вже після їх затвердження.

Моніторинг виявив значний дефіцит фінансування на оплату праці педагогів. А саме:

У 62% громад (106) спостерігалась нестача коштів на оплату праці працівників закладів дошкільної освіти. Дефіцит сягає 4,7 млрд грн на рік (у середньому по 45 млн на громаду). У 48% громад (81) зафіксований дефіцит фінансування оплати праці для керівників гуртків закладів позашкільної освіти — більш ніж 450 млн грн на рік (по 5,6 млн на громаду).

У висновку дослідження наголошується, що у більшості громад педагоги фактично не відчули підвищення зарплати, проте зріс розрив у рівні зарплати між педагогами різних громад.

У Профспілці працівників освіти закликали виконати норми освітнього законодавства щодо оплати праці педагогів.

Зміни в оплаті праці та надбавки для вчителів

Згідно з постановою КМУ № 928, у 2026 році передбачене підвищення посадових окладів працівників за роботу в зонах активних і можливих бойових дій. Завдяки всім надбавкам зарплата може сягати понад 20 000 грн.

Також закон про бюджет передбачає загальне підвищення зарплати для педагогів на 30% з січня 2026 року.

Окрім того, нараховується доплата за роботу в несприятливих умовах. Згідно з постановою уряду № 1286, надбавка становить 2 000 грн і більше (залежно від педагогічного навантаження). А вчителям у прифронтових регіонах регулярно доплачують від 4 000 грн.

Що ще пропонують змінити у зарплатах педагогів

У Міністерстві економіки виникла ідея внести зміни до нового Трудового кодексу та відв'язати зарплати вчителів від мінімальної в країні.

Як заявила заступниця міністра Дарія Марчак, у країнах Європи розраховують мінімальну зарплату від розміру середньої. Тоді як в нас показник є розрахунковим і не захищає від базового рівня бідності людини.

Такий підхід значно б підвищив "мінімалку" в Україні.

Раніше ми писали, які діють вимоги до мінімальної зарплати у 2026 році. Також у Держпраці пояснили, хто отримає меншу суму за законодавчо граничний рівень.

Також розповідали, які передбачені норми нарахування оплати для державних службовців цього року. Для такої категорії громадян змінився мінімальний та максимальний оклад.