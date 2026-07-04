Зарплата на чужую карту: о каких нюансах предупредили в налоговой

Деньги в руках, человек держит банковскую карту у банкомата. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине законы не запрещают работодателям выплачивать зарплату не напрямую своему сотруднику, а на реквизиты другого человека. Это актуально, если сотрудник не может получать деньги наличными, поскольку работает удаленно или не оформил банковскую карту.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, законодательство предусматривает, что в таком случае НДФЛ и военный сбор повторно не взимаются, передает Новини.LIVE.

Как оформить выплату зарплаты на карту другого человека

по договору доверенности (ч. 1 ст. 1000 ГКУ) одна сторона обязуется совершать юридические действия от имени и за счёт другой стороны;

действия поверенного должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми (ч. 1 ст. 1003 ГКУ);

поверенный обязан немедленно передать доверителю всё полученное в связи с исполнением поручения (ст. 1006 ГКУ).

Таким образом у человека, который получает выплаты, есть полномочия поверенного, но он не получает право собственности на эти деньги. При этом доверенность на получение заработной платы может заверить должностное лицо предприятия, на котором работает доверитель, или по месту его проживания.

Доверенность и заявление работника

Разница между доверенностью и заявлением работника заключается в том, что:

при наличии доверенности работодатель может выплачивать зарплату другому человеку;

если же это просто заявление от работника — данный вопрос требует дополнительного правового урегулирования.

Уплата НДФЛ и военного сбора

В госорганах отмечают, что повторное налогообложение в случае выплаты зарплаты другому лицу по доверенности не применяется.

"№Заработная плата остается доходом исключительно работника, с которым заключен трудовой договор. Что касается доверенного лица, то оно не получает дохода в понимании Налогового кодекса, поскольку действует в рамках договора поручения и обязано передать полученные средства доверителю", — подчеркивают налоговики.

Что ещё стоит знать

Напомним, что в июле 2026 года украинцы будут получать минимальную заработную плату (МЗП) в размере 8 647 гривен (52 грн в час). Это гарантированная сумма для каждого гражданина, работающего официально.

Интересно, что ранее в Верховной Раде был законопроект №15224-5, которым предлагалось повысить МЗП с 1 июля до 11 183 гривен. Однако впоследствии документ сняли с рассмотрения.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые работники начали получать среднюю зарплату в размере более 70 000 гривен. Такие выплаты обусловлены нехваткой узкопрофильных специалистов. Работодатели привлекают людей повышенной заработной платой. На некоторых предприятиях суммы в 2026 году выросли на 15–56 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Еще Новини.LIVE писали, что люди с инвалидностью все чаще получают предложения о работе с достойной оплатой. Так, на самые высокие зарплаты могут рассчитывать штукатуры. Они гарантированно получают 80 000 гривен.