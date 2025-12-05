Видео
Минималка 2026 — как изменится размер после удержания налогов

Минималка 2026 — как изменится размер после удержания налогов

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 14:30
Минимальная зарплата 2026 — каков будет размер после взыскания налогов
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2026 году в Украине вырастет уровень минимальной заработной платы, что станет базой для повышения ряда показателей социально-экономической сферы. Также известно, каким останется размер после вычета налогов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на данные Госбюджета-2026.

Читайте также:

Как изменится минимальная зарплата в 2026 году

Согласно показателям, заложенным в бюджет, минимальный гарантированный размер оплаты труда вырастет лишь один раз в начале января 2026 года. В частности, это скажется на начислении зарплат, размерах ЕСВ, штрафах за нарушение трудового законодательства и лимитах доходов для физлиц-предпринимателей.

По данным Госбюджета-2026, минимальная заработная плата изменится так:

  1. Почасовой размер: с 48 грн до 52 грн;
  2. Месячный размер: с 8000 грн до 8647 грн.

Законом "Об оплате труда" предусматривается, что при условии полностью выполненной нормы труда с января 2026 года заработная плата работника должна составлять не менее минимальной зарплаты.

В случае меньшей минималки работодатель должен осуществить доплату до необходимого уровня.

В то же время, если работник не придерживается выполнения месячной нормы труда, то ему должны выплатить доход в размере пропорциональном фактически отработанному времени.

Размер минималки после удержания налогов

В 2026 году военный сбор (ВС) с зарплатных доходов не претерпит изменений в Украине и составит 5%. Повышенная ставка действует с 1 декабря 2024 года, а с момента введения находилась на уровне 1,5%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет уплачиваться с дохода в 18%.

Учитывая это, размер минималки после вычета налогов будет традиционно ниже. Из зарплаты будет удержано:

  • НДФЛ — 1556 грн (8647 грн * 18%);
  • Военный сбор — 432 грн (8647 грн * 5%).

Работнику после удержания налогов выплатят "на руки" 6658 грн (8647 грн — 1556 грн — 432 грн = 6658 грн).

Ранее мы писали, что зарплаты учителей повысят на 50%. В принятом проекте бюджета сохранили образовательные правки относительно нового уровня доходов.

Также мы рассказывали, какими будут максимальные и минимальные выплаты в ВСУ с 1 декабря. В частности, вместе с надбавками за участие в боевых действиях или особые обстоятельства некоторые смогут рассчитывать на более чем 170 тыс. грн.

