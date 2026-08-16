Ощадбанк пояснил, какие виды старых карт необходимо заменить

Женщина с картой, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" летом 2026 года закрыло часть старых карт, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны, с февраля 2022 года. Для получения доступа к счетам клиентам необходимо обратиться в отделение для перевыпуска нескольких видов карт.

О том, кому следует заменить карты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие карты Ощадбанка подлежали окончательному закрытию

По данным банка, владельцам заблокированных старых карт, срок действия которых ранее неоднократно продлевался, необходимо обратиться в отделения банка для перевыпуска.

Речь идет о блокировке летом лишь нескольких видов карт, при этом большинство из них будут действительны до 31 декабря 2026 года. Продление произошло в автоматическом режиме в связи с военным положением.

Аннулированы карты, по которым:

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не проводилось никаких финансовых операций с 1 января 2025 года;

на карточном счете остаток равен нулю.

Какие виды карт после блокировки требуют замены

По информации банка, заменить старые карты можно в отделении, в котором они были выданы, или в регионе, где они были оформлены впервые.

Речь идет о следующих банковских картах с различным функционалом:

Личные — предназначены для личных нужд, расчетов и получения бонусов (например, "Моя карта"); Для выплат — карты, предназначенные для получения социальной помощи, пенсий или других целевых поступлений (например, "Карта для выплат"); Премиальные — карты для клиентов с улучшенным дополнительным сервисом и преимуществами (например, карта Visa Infinite); Зарплатные — дебетовые карты для начисления выплат без кредитных лимитов (карта "Моя зарплата"); Для молодежи — карты для самых юных клиентов (карта "Лайкью"); Кредитные — карты с доступом к дополнительным средствам в случае необходимости (например, карта "Моя кредитка").

В Ощадбанке рекомендуют уточнить детали относительно сроков действия карт и необходимости их замены через следующие каналы:

контактный центр по номеру: 0-800-210-800;

по веб-звонку на официальном сайте банка;

посредством звонка в мессенджере Viber.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе в Ощадбанке изменились правила осуществления валютных операций. Согласно решению Нацбанка, гражданам предоставили значительно более широкие возможности за счет увеличения лимитов. В частности, лимит на операции по покупке безналичной валюты повысили в четыре раза, а на снятие наличных средств и расчеты за рубежом с гривневых счетов — вдвое.

Еще Новини.LIVE писали, при каких условиях Ощадбанк выплачивает на карты кэшбэк за подписки от 20% до 40%. По данным финучреждения, речь идет об акционной программе, которая распространяется только на карты Mastercard, выпущенные Ощадбанком. Компенсации обещают в случае оплаты подписок на сервисы Netflix, ChatGPT Plus и YouTube на официальных порталах или в мобильных приложениях.