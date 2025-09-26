Заплаты в Украине — кого начнут проверять на уровень выплат с 1 октября

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 1 октября 2025 года начнут действовать новые требования по минимальному уровню средней заработной платы. В частности, соответствующие изменения коснутся сферы розничной торговли спиртным и табачными изделиями.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Реклама

Читайте также:

Требования по уровню средней зарплаты с 1 октября

Такие изменения предусматривает закон №4536 от 16 июля 2025 года. Согласно ему, должен быть установлен минимальный размер средней ежемесячной заработной платы/общего месячного налогооблагаемого дохода для субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей:

алкоголем;

сигаретами;

жидкостями для е-сигарет;

горючим.

Со второго месяца осени средняя ежемесячная заработная плата, начисленная субъектом хозяйствования или общего месячного налогооблагаемого дохода физлица-предпринимателя, не имеющего наемных работников, должна быть не ниже уровня

1,5 минимальной зарплаты. В то же время, необходимо соблюдение следующих условий для розничной торговли: расположение за пределами населенных пунктов — админцентров областей и Киева на расстоянии от 50 км, площадь торгового помещения — до 500 кв. м. Двух минимальных зарплат для остальных субъектов хозяйствования, где точки продажи не соответствуют вышеуказанным требованиям.

В 2025 году уровень минимальной заработной платы в Украине составляет 8 тыс. грн.

Что грозит за невыполнение требований по зарплатам

Как отмечают в ГНС, в случае невыполнения требований — предпринимателям грозит отзыв лицензии. Устанавливать новый размер средней зарплаты или суммы общего месячного налогооблагаемого дохода нужно будет за период, начиная со дня вступления в законную силу соответствующего документа.

Отозвать лицензии органы контроля смогут в случае выявления после мониторинга фактов, указанных в актах проверки, относительно несоответствия в течение трех полных календарных месяцев подряд действия соответствующей лицензии:

средней зарплаты размеру, указанному в ч. 13 ст. 42 закона №3817;

совокупного месячного налогооблагаемого дохода физлица-предпринимателя, не имеющего наемных работников, размеру, прописанному в ч. 14 ст. 42 закона №3817.

Ранее сообщалось, сколько будут получать медики прифронтовых громад. Кабинет министров принял решение о повышении оплаты труда таким специалистам.

Также рассказывали, что в проект Госбюджета заложили 53 млрд грн на повышение размера зарплат учителей. Сейчас в Минобразования продолжается работа над моделью распределения соответствующих средств.