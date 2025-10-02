Зарплаты в Украине — кто получит в конце года дополнительную выплату

Тринадцатая зарплата — какие правила исчисления бонуса
В Украине работники компаний и предприятий могут получить дополнительную выплату вместе с заработной платой в конце года. Так называемая "тринадцатая зарплата" накапливается в течение рабочего года и, как правило, выплачивается к рождественским праздникам.
Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право на дополнительную выплату в 2025 году.
Что нужно знать о 13 зарплате
С приближением завершения рабочего года работодатели могут предоставить некоторым работникам тринадцатую по счету выплату. Речь идет о дополнительной сумме средств, которую могут начислить официально зарегистрированным гражданам в компаниях и предприятиях вместе с декабрьской заработной платой.
По словам юристов, по сути, она составляет еще одну зарплату за месяц, сумма которой может накопиться в течение рабочего года.
"Тринадцатая зарплата" не является законодательным требованием для работодателей, а исключительно личной инициативой. То есть, такая выплата официально не регулируется, однако практика начисления дополнительных средств существует. Выплата считается дополнительным финансовым стимулом для работников и жестом благодарности от работодателей за плодотворный труд.
Как исчисляют размер бонуса
Согласно мировой практике, сумма тринадцатой заработной платы привязана к совокупной продолжительности работы сотрудников за год. За каждый полный отработанный месяц, работнику начисляется одна двенадцатая часть от размера его обычного месячного оклада.
В частности, если в стране Европы работник на предприятии получал 1200 евро за месяц и добросовестно отработал десять месяцев. Тогда определение суммы "тринадцатой зарплаты" будет следующим: 1200÷12×10=1000 евро.
Таким образом, в конце года работник сможет получить дополнительно меньшую сумму, чем размер стандартного дохода. В случае отработки полного года, должны начислить "тринадцатую зарплату" в полном размере.
Также бухгалтеры должны учитывать периоды, когда работник отбывал законные:
- медицинские больничные;
- отпуска;
- отпуска в связи с уходом за ребенком;
- больничные по причине несчастного случая;
- больничные, вызванные профессиональными болезнями.
