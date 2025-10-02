Зарплаты в Украине — кто получит в конце года дополнительную выплату

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине работники компаний и предприятий могут получить дополнительную выплату вместе с заработной платой в конце года. Так называемая "тринадцатая зарплата" накапливается в течение рабочего года и, как правило, выплачивается к рождественским праздникам.

Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право на дополнительную выплату в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Что нужно знать о 13 зарплате

С приближением завершения рабочего года работодатели могут предоставить некоторым работникам тринадцатую по счету выплату. Речь идет о дополнительной сумме средств, которую могут начислить официально зарегистрированным гражданам в компаниях и предприятиях вместе с декабрьской заработной платой.

По словам юристов, по сути, она составляет еще одну зарплату за месяц, сумма которой может накопиться в течение рабочего года.

"Тринадцатая зарплата" не является законодательным требованием для работодателей, а исключительно личной инициативой. То есть, такая выплата официально не регулируется, однако практика начисления дополнительных средств существует. Выплата считается дополнительным финансовым стимулом для работников и жестом благодарности от работодателей за плодотворный труд.

Как исчисляют размер бонуса

Согласно мировой практике, сумма тринадцатой заработной платы привязана к совокупной продолжительности работы сотрудников за год. За каждый полный отработанный месяц, работнику начисляется одна двенадцатая часть от размера его обычного месячного оклада.

В частности, если в стране Европы работник на предприятии получал 1200 евро за месяц и добросовестно отработал десять месяцев. Тогда определение суммы "тринадцатой зарплаты" будет следующим: 1200÷12×10=1000 евро.

Таким образом, в конце года работник сможет получить дополнительно меньшую сумму, чем размер стандартного дохода. В случае отработки полного года, должны начислить "тринадцатую зарплату" в полном размере.

Также бухгалтеры должны учитывать периоды, когда работник отбывал законные:

медицинские больничные;

отпуска;

отпуска в связи с уходом за ребенком;

больничные по причине несчастного случая;

больничные, вызванные профессиональными болезнями.

Ранее мы писали, что, поскольку попытки повысить минимальную зарплату потерпели неудачу, размер выплат до конца 2025 года останется неизменным. Речь идет о сумме в 8 тыс. грн.

Еще рассказывали, сколько получат работники образовательной сферы в октябре текущего года. На этот месяц не предусматриваются изменения в Единой тарифной сетке.