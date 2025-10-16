Видео
Україна
Видео

Расчет за электричество — кто может получить 10% кэшбэка

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 08:50
Расчет за электроэнергию — кто и где может получить бонусы осенью 2025 года
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

Осенью для украинских граждан электроэнергия стоит 4,32 грн за 1 кВт-ч, однако некоторые могут экономить 10% от суммы в виде бонусов на регулярной основе. Такая возможность предоставлена клиентам электропоставщика YASNO в трех регионах.

Об этом говорится на официальной странице компании.

Читайте также:

Кто и где может получить бонусы за расчет за электроэнергию

Благодаря программе лояльности YASNOЛОВ клиенты YASNO могут платить за свет выгоднее, соблюдая определенные условия. Программа действует для бытовых клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

В частности, за активацию соответствующей программы предусматривается предоставление 150 бонусов. Для дальнейшего получения бонусов нужно выполнять определенные требования:

  1. Рассчитываться в полном объеме за электроэнергию ежемесячно до 20 числа — за это можно получить 10% от уплаченной суммы бонусами.
  2. Отказавшись от получения бумажных счетов — иметь ежемесячно дополнительные 10 бонусов.

"Бонусы YASNOЛОВ — это условные денежные единицы, которые обмениваются на скидки или какую-то выгоду у партнеров", — объясняют в компании.

Куда поступают бонусы из оплаты и как обменять

Собранные бонусы клиенты смогут обменять на промокоды от партнеров программы, которых насчитывается более 60, и получить скидку.

електрика знижки
Варианты для обмена бонусов. Источник: YASNO

Предусмотрено автоматическое обновление бонусов до 15 числа ежемесячно за предыдущий месяц.

Срок действия накопленных бонусов составляет два года (730 дней) с даты начисления. После этого неиспользованные бонусы аннулируют.

Начисление бонусов происходит:

  • на учетную запись (аккаунт клиента) в случае активации;
  • лицевой счет, если не подвязаны к аккаунту.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе уточнили, при каких условиях клиенты могут получить скидки при расчете за потребленный газ. Меньше могут платить те, кто придерживается определенных требований.

Также мы рассказывали, кто из украинцев сможет меньше платить за электроэнергию осенью. Отдельным категориям населения предусмотрены сниженные тарифы при наличии многозонных счетчиков.

