Расчет за электроэнергию — кто и где может получить бонусы осенью 2025 года

Осенью для украинских граждан электроэнергия стоит 4,32 грн за 1 кВт-ч, однако некоторые могут экономить 10% от суммы в виде бонусов на регулярной основе. Такая возможность предоставлена клиентам электропоставщика YASNO в трех регионах.

Об этом говорится на официальной странице компании.

Кто и где может получить бонусы за расчет за электроэнергию

Благодаря программе лояльности YASNOЛОВ клиенты YASNO могут платить за свет выгоднее, соблюдая определенные условия. Программа действует для бытовых клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

В частности, за активацию соответствующей программы предусматривается предоставление 150 бонусов. Для дальнейшего получения бонусов нужно выполнять определенные требования:

Рассчитываться в полном объеме за электроэнергию ежемесячно до 20 числа — за это можно получить 10% от уплаченной суммы бонусами. Отказавшись от получения бумажных счетов — иметь ежемесячно дополнительные 10 бонусов.

"Бонусы YASNOЛОВ — это условные денежные единицы, которые обмениваются на скидки или какую-то выгоду у партнеров", — объясняют в компании.

Куда поступают бонусы из оплаты и как обменять

Собранные бонусы клиенты смогут обменять на промокоды от партнеров программы, которых насчитывается более 60, и получить скидку.

Варианты для обмена бонусов. Источник: YASNO

Предусмотрено автоматическое обновление бонусов до 15 числа ежемесячно за предыдущий месяц.

Срок действия накопленных бонусов составляет два года (730 дней) с даты начисления. После этого неиспользованные бонусы аннулируют.

Начисление бонусов происходит:

на учетную запись (аккаунт клиента) в случае активации;

лицевой счет, если не подвязаны к аккаунту.

