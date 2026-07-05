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Главная Финансы За некоторые ошибки на рабочем месте придется платить: в каких случаях могут взыскать деньги

За некоторые ошибки на рабочем месте придется платить: в каких случаях могут взыскать деньги

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 13:00
Сотрудников предупредили о материальной ответственности: когда и какую сумму придется возмещать
Руководитель и сотрудник в офисе, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если работник допустил ошибку на работе, ему может грозить материальная ответственность. Но стоит знать, что закон защищает не только работодателя, но и работника. Поэтому вычесть деньги из зарплаты просто так никто не может.

О всех нюансах рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и защиты населения Днепропетровской области.

Чтобы потребовать возмещения, руководитель сначала должен доказать несколько важных моментов: что предприятие действительно понесло убытки, что это произошло именно из-за действий работника, что тот нарушил свои обязанности и что между его действиями и ущербом существует прямая связь. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует — оснований для взыскания средств также нет.

Когда придется возмещать всю сумму

По общему правилу работник отвечает только в пределах своего среднего месячного заработка.

Полностью компенсировать убытки придется лишь в крайних случаях. Например, если ущерб был причинен умышленно, возникла недостача вверенного имущества, работник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или получил имущество по специальным документам и не обеспечил его сохранность.

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Никто не может назвать цифру «с потолка». Размер ущерба рассчитывают по бухгалтерским документам и реальной стоимости утраченного или поврежденного имущества.

Если дело дойдет до суда

Суд не всегда встает на сторону работодателя. Он оценивает все обстоятельства: была ли вина работника умышленной или это произошла случайная ошибка, в каком материальном положении находится человек и будет ли справедливым взыскивать всю сумму.

Именно так произошло в одном из дел, которое рассматривал Верховный Суд. Сотрудник банка во время исполнения служебных обязанностей попал в ДТП. Банк сначала возместил ущерб пострадавшим, а затем обратился в суд, чтобы взыскать эти деньги с сотрудника.

Суд признал, что работодатель имел право требовать компенсацию. Но в то же время отметил, что ДТП произошло по неосторожности, а также учел материальное положение сотрудника. В результате сумму возмещения уменьшили наполовину. Верховный Суд согласился с таким решением.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых зарплатах для полицейских и спасателей ГСЧС. Им гарантируют более высокий минимальный должностной оклад, надбавки за выслугу лет и премии. Кроме того, предусмотрены выплаты семьям полицейских, попавших в плен или считающихся пропавшими без вести.

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Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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