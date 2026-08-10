За что ПриватБанк взимает деньги с владельцев карт: комиссии, о которых вы могли не знать

Карта ПриватБанка, вывеска ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Банковская карта для многих украинцев стала привычным способом оплаты покупок, коммунальных услуг, снятия наличных и перевода денег. В то же время некоторые операции, которые на первый взгляд кажутся обычными, могут влечь за собой дополнительную плату. Причем размер комиссии иногда зависит не только от самой услуги, но и от того, каким способом она оформляется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на тарифы ПриватБанка.

Обслуживание карты Gold

Обычная карта "Универсальная" не имеет ежемесячной платы за обслуживание. В то же время для "Универсальной Gold" банк установил комиссию в размере 20 гривен в месяц.

Важный нюанс: эта плата взимается с клиента независимо от количества карт Gold. При этом банк отмечает, что обязательства по уплате ежемесячной комиссии прекращаются, если по карте в течение 90 календарных дней подряд не было операций, и возобновляются после возобновления использования карты.

Отдельная ежемесячная плата в размере 20 гривен предусмотрена также для "Карты для выплат Gold".

Сколько стоит индивидуальный дизайн карты

Дополнительно придется заплатить клиентам, которые хотят оформить карту с индивидуальным дизайном. По актуальным тарифам:

карта с фотографией — 100 гривен;

карта с индивидуальным дизайном — 99 гривен;

карта с индивидуальным дизайном и фото — 149 гривен.

Обычное оформление карты в рамках условий, предусмотренных банком, остается бесплатным.

Снятие собственных средств

Комиссия может взиматься и при снятии наличных. За снятие собственных средств с карты "Универсальная" или "Универсальная Gold" в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка и других украинских банков тариф составляет 1% от суммы.

То есть даже если речь идет не о кредитных, а о собственных деньгах клиента, операция не обязательно будет бесплатной.

Отдельная комиссия за кредитные средства

Если клиент снимает не собственные средства, а деньги в пределах кредитного лимита, действуют другие тарифы. Их размер зависит от суммы операции и типа карты. Поэтому перед снятием наличных с кредитной карты стоит отдельно проверить тариф именно для соответствующей суммы и карточного продукта.

"Копилка" тоже может быть платной

Не все клиенты знают, что пополнение сервиса "Копилка" с некоторых карт также тарифицируется. Согласно действующим условиям, при пополнении "Копилки" с карт "Универсальная", "Универсальная Gold", карт Юниора или элитной карты взимается 1% от суммы. Исключение составляют переводы, осуществляемые по механизмам накопления "Округление расходов" и "Округление остатка на карте в конце дня".

Оплата коммунальных услуг по телефону может обойтись дороже

Еще одна статья расходов — оплата коммунальных услуг. Через Приват24 или автоплатеж комиссия за коммунальные платежи с договором с получателем составляет 1 гривну, а без договора — 3 гривны. В то же время при оплате через телефонный сервис 3700 применяется тариф 1% от суммы с минимальной и максимальной комиссией, к которой добавляется еще 20 гривен.

В частности, если с получателем заключен договор, комиссия через 3700 составляет 1% от суммы, но не менее 15 гривен и не более 500 гривен, плюс 20 гривен. Если договора нет — 1% с минимумом 25 грн и максимумом 1000 гривен плюс 20 гривен. То есть способ проведения одной и той же операции может существенно влиять на ее стоимость.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка необходимо своевременно обновлять персональные данные. Сделать это можно удаленно через "Приват24", а если банк попросит подтвердить информацию документами — придется обратиться в отделение. В случае отказа от обновления данных банк может ограничить проведение операций по счетам и картам.

Также Новини.LIVE писали, что клиенты ПриватБанка могут выиграть 100% кэшбэка за оплату коммунальных услуг, интернета и телевидения через "Приват24". Ежемесячно банк будет выбирать 100 победителей, каждому из которых вернут потраченную сумму, но не более 5 000 гривен.