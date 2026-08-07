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Главная Финансы ПриватБанк взимает плату от 200 грн: на какие карты распространяется тариф

ПриватБанк взимает плату от 200 грн: на какие карты распространяется тариф

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 07:01
В ПриватБанке объяснили, за что могут взимать комиссию в размере 200 грн и выше
Банковская карта, отделение ПриватБанка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" предусмотрены различные комиссии за операции и услуги для держателей карт. В частности, за обслуживание банковских продуктов может взиматься комиссия в размере от 240 грн в год. Речь идет о списании специальной комиссии, размер которой варьируется в зависимости от вида карты.

О том, с каких карт и какие суммы списываются ежемесячно, рассказывают Новини.LIVE.

Ежемесячные комиссии за обслуживание в ПриватБанке

Согласно информации банка, за обслуживание текущих счетов с использованием карт предусмотрены четкие размеры комиссий, которые могут существенно различаться в зависимости от тарифных пакетов.

В частности, 20 грн ежемесячно платят владельцы карт для выплат "Универсальная Gold" (независимо от наличия карт Gold), то есть за год такой тип банковского продукта обходится клиентам в 240 грн. Однако при оформлении карты "Универсальная" обслуживание предоставляется бесплатно.

Некоторые клиенты платят более высокие комиссии за аналогичные услуги. В частности, премиум-обслуживание может обходиться сразу в несколько десятков тысяч гривен ежегодно. Для этого сегмента предусмотрены ежемесячные списания за счета в рамках пакета Premium (с картой Platinum) без НДС в размере 200 грн. В то же время плата за обслуживание вообще может не взиматься при выполнении определенных условий. Речь идет о превышении определенной суммы расходов за один месяц.

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400 грн без НДС ежемесячно списывают за обслуживание счета пакета Premium PLUS (с картой World Black Edition/Signature). В то же время при выполнении условий акции "Premium. Просто. Без комиссии" в отношении сумм расходов — продукт не тарифицируется.

600 грн без НДС банк взимает ежемесячно за обслуживание счетов в рамках пакета Premium MAX (с картой World Elite/Infinite Premium). Если клиенты тратят определенную сумму средств в рамках акции "Premium. Просто. Без комиссии", то услуга также предоставляется бесплатно.

Комиссия в размере 2 000 грн без НДС предусмотрена за обслуживание счетов в рамках пакета услуг Private Banking (с картой Infinite Private). Владельцы могут не платить в случае расходования определенной суммы по условиям акции "Premium. Просто. Без комиссии".

За какие карты ПриватБанк не взимает комиссию за обслуживание

В банке есть возможность не переплачивать за обслуживание карт. Речь идет о возможности открытия Digital-карты. Для цифровых карт не предусмотрены подобные ежемесячные комиссии.

Digital-карта считается полноценным банковским аналогом пластиковой карты для выплат. Такая версия существует исключительно в виртуальном формате и обладает теми же функциями, что и обычные карты.

Соответствующий тип карт в ПриватБанке доступен в валютах: гривна, евро, доллар.

По данным банка, по состоянию на 2026 год обслуживание Digital-карт не тарифицируется.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как изменятся тарифы на операции в ПриватБанке. Начиная с конца августа этого года, украинцам, которые постоянно отправляют международные переводы, придется платить более высокую комиссию. Они не смогут воспользоваться льготными условиями. Ожидается, что в следующем месяце клиенты снова будут платить стандартные суммы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что около 60% студентов учебных заведений страны получают стипендию через ПриватБанк. Со своей стороны банк сделал обслуживание максимально выгодным. В частности, за начисление стипендий комиссия не взимается. Однако правила финансового учреждения содержат жесткие ограничения на использование кредитных лимитов.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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