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Главная Финансы ПриватБанк компенсирует 100% расходов на услуги ЖКХ: как получить

ПриватБанк компенсирует 100% расходов на услуги ЖКХ: как получить

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Дата публикации 1 августа 2026 07:01
ПриватБанк вернет 100% кэшбэка за оплату коммунальных услуг через Приват24: условия
Счета, платежные квитанции и банк. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" вернет клиентам 100% кэшбэка за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) через мобильное приложение и веб-банкинг "Приват24". Воспользоваться этой возможностью можно будет ежемесячно до середины октября 2026 года.

Об условиях акционной программы рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях будет предоставлен 100% кэшбэк от ПриватБанка

Согласно условиям программы банка, клиенты могут принять участие в розыгрыше кэшбэка за оплату жилищно-коммунальных услуг до 15 октября текущего года.

Целью проведения акции под названием "100% кэшбэка за коммуналку" является популяризация безналичных платежей в стране и повышение осведомленности участников акции об услугах, предоставляемых ПриватБанком и компанией Mastercard.

Ежемесячно победителей будут ждать денежные вознаграждения: банк вернет 100 клиентам средства, потраченные на коммунальные услуги, интернет и телевидение, однако не более 5 000 грн на одного человека в течение отдельного этапа акции.

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"Поощрением в рамках данной акции является возврат средств, потраченных на оплату коммунальных услуг, услуг интернета и/или телевидения (максимум 5 000 грн для одного участника) в течение определенного этапа акции. Всего 300 победителей на весь срок проведения акции (по 100 победителей на каждый этап)", — говорится в сообщении.

Однако есть ограничение — за весь период проведения участник, ставший победителем акции, сможет получить только одно вознаграждение.

Как принять участие в акции ПриватБанка

Получить кэшбэк по этой программе смогут только совершеннолетние клиенты, у которых есть идентификационный код и активная карта Mastercard.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ПриватБанка по финансовому номеру телефона. После чего нужно будет совершить платежи (включая автоплатежи) с карты Mastercard:

  1. Договорные коммунальные платежи в приложении или на сайте "Приват24";
  2. Договорные телекоммуникационные платежи (интернет/ТВ) в "Приват24";
  3. Автоплатежи за коммунальные услуги/телекоммуникационные платежи.

Согласно условиям, каждые семь платежей дадут новый шанс на выигрыш поощрения.

Акция пройдет в три этапа:

  • в период с 10:00 15 июля до 23:59 14 августа 2026 года;
  • в период с 00:00 15 августа до 23:59 14 сентября 2026 года;
  • в период с 00:00 15 сентября до 23:59 15 октября 2026 года.

Организатор определит победителей на основе базы данных путем случайной компьютерной выборки. Клиенты получат уведомление о выигрыше в мобильном приложении "Приват24".

Однако в случае выигрыша кэшбэк может повлиять на право на получение жилищных субсидий, льгот и государственной помощи, добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, ожидается ли изменение тарифов и ограничений для пенсионеров в ПриватБанке в августе. В частности, будут действовать особые условия и выгодные предложения: предусмотрены существенные скидки на услуги, а при определенных обстоятельствах — и полное отсутствие комиссий. Плата за оплату коммунальных услуг в "Приват24" взиматься не будет.

Также Новини.LIVE писали, как правильно оформить зачисление пенсии на Digital-карту в ПриватБанке. Ее можно открыть, не выходя из дома, ведь она доступна в "Приват24". Виртуальная банковская карта без пластикового носителя имеет свои особенности, однако по функционалу не уступает физическим картам. Существует два варианта оформления карты, а также открытия пенсионного счета.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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