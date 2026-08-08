ПриватБанк обновляет данные клиентов: какие понадобятся документы

Смартфон в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" обязан регулярно обновлять данные всех клиентов. Соответствующая процедура довольно проста и требует минимум времени и усилий при дистанционном выполнении; в более сложных ситуациях необходимо обратиться в финансовые учреждения с пакетом документов.

Об особенностях выполнения такой процедуры рассказывают Новини.LIVE.

Зачем нужна актуализация данных в ПриватБанке

По информации банка, клиенты, у которых заключены договоры с финансовым учреждением, должны регулярно вносить актуальную личную информацию. Соответствующее требование может поступать даже при отсутствии изменений. Банк все равно должен подтвердить перед Национальным банком Украины (НБУ) достоверность информации.

Такое требование действует для всех украинских банков в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространению оружия".

Все банки обязаны принимать меры по контролю и выявлению недобросовестных граждан. В частности, просят предоставить данные об уровне месячного дохода и подтвердить отсутствие связей с государствами-агрессорами (РФ/Беларусь).

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В случае игнорирования соответствующего требования банк заблокирует возможность проведения финансовых операций по картам и счетам.

Предусмотрены два варианта подачи обновленной информации:

удаленно через мобильное приложение или веб-банкинг "Приват24";

лично в отделении банка с дополнительными документами.

Какие документы понадобятся для обновления данных в ПриватБанке

Согласно постановлению № 65 Нацбанка, частота обновления информации определяется для каждого клиента индивидуально с учетом ряда факторов, но не реже одного раза в пять лет.

В частности, если обновить данные удаленно в "Приват24" не удается или система требует предоставления документов, то следует обратиться в офис банка. Там менеджер должен помочь обновить информацию. Для этого необходимо иметь:

паспорт гражданина;

идентификационный код.

В случае необходимости подтверждения доходов потребуется предоставить дополнительные документы. Как правило, банк учитывает доходы за последние три года. В расчет принимается сумма дохода за вычетом налогов и расходов на проживание (стандартно — до 30%). Однако соответствующий процент банк может пересмотреть в индивидуальном порядке.

Если у клиентов в качестве дохода только заработная плата, попросят предоставить:

справку с места работы о доходах, полученных за период;

справку из Пенсионного фонда по форме ОК-5 или ОК-7;

данные из Госреестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах

выплаченных доходов и удержанных налогов.

В случае получения дохода от предпринимательской деятельности необходимо предоставить:

налоговую декларацию ФЛП с отметкой налоговой инспекции;

декларацию об имущественном положении и доходах с отметкой налоговой инспекции;

электронную декларацию НАПК за последний год (для госслужащих/должностных лиц);

единовременную (специальную) добровольную декларацию с отметкой налоговой инспекции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какие предусмотрены ежемесячные комиссии за обслуживание текущих счетов в ПриватБанке. По данным финучреждения, предусмотрены четкие комиссии, которые различаются в зависимости от тарифного пакета. В частности, по 20 грн взимают ежемесячно с владельцев карт для выплат "Универсальная Gold".

Также Новини.LIVE писали о розыгрыше кэшбэка за оплату жилищно-коммунальных услуг и других сервисов. Акция продлится до 15 октября этого года. Ее целью является популяризация безналичных платежей. В рамках предложения клиенты смогут получить максимально до 5 000 грн.