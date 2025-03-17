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Премии на предприятиях — как вычисляют размер в 2025 году

17 марта 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Оплата труда в 2025 году — какие требования к исчислению размера премии
Человек держит кошелек и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине работники, кроме заработной платы, могут рассчитывать на дополнительные вознаграждения в виде квартального и ежемесячного премирования. Известно, какие еще есть виды и как исчисляется размер премий в 2025 году.

Соответствующий вопрос прописан в статье второй закона "Об оплате труда".

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Какие существуют виды премий для работников

Премия является денежной суммой, которую выплачивают сверх основного размера заработной платы с целью стимулирования и поощрения работников за успешную трудовую деятельность.

Премирование может происходить в двух формах:

  • предусмотренное системой оплаты труда (в частности, для госслужащих);
  • в виде поощрения, вне системы оплаты труда.

По основным характеристикам премий их разделяют на следующие виды:

  • производственные премии — выплачивают по условиям премирования работникам, имеющим лучшие результаты труда, связанного с производственным процессом;
  • по результатам работы за определенный период (месяц/квартал/полгода/год)/

В частности, производственные премии имеют подвиды:

  • одноразовые премии — предусмотрены для выплаты один раз в случае выполнения условий премирования;
  • многоразовые премии — по установленной на предприятии премиальной системе.

Как правильно исчислять размер премии в 2025 году

Исчислять сумму премии работодатели могут как процент от должностного оклада, так и в фиксированном размере.

По словам экспертов, размер премии законодательством разрешается исчислять любым удобным для предприятия или учреждения методом.

В случае процентного соотношения — следует принимать во внимание фактически отработанное время в течение месяца, за которое должно быть осуществлено премирование работника. То есть премий работникам не нужно начислять за периоды отпусков, временной нетрудоспособности и в других случаях.

При этом в расчет премии разрешено включать надбавки и доплаты, предусмотренные положением о премировании. Нужно обязательно конкретизировать список выплат, на которые начисляется премия в процентах. Также стоит указать в документации, за какой период выплачивается премия.

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