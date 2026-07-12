Цены не взлетят из-за новой купюры: зачем Украине банкнота номиналом 2000 гривен

Новая купюра номиналом 2000 гривен, женщина в магазине. Фото: Нацбанк, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Новость о возможном появлении банкноты номиналом 2000 гривен вызвала множество вопросов у украинцев. У многих сразу возникли опасения, что печать новых крупных купюр приведет к новому росту цен.

В Национальном банке пояснили, что появление новой банкноты практически не повлияет на инфляцию, сообщает Новини.LIVE.

Количество денег не увеличится

Многие до сих пор считают, что печать новых денег автоматически означает увеличение их количества в экономике. Но в данном случае волноваться не стоит.

Если банкноту номиналом 2000 гривен введут в обращение, она просто заменит часть купюр других номиналов или безналичные средства. То есть общее количество денег не увеличится. Они лишь будут выглядеть иначе.

НБУ печатает банкноты постоянно

В Нацбанке напоминают, что печатный станок работает постоянно. Но это не означает, что государство бесконтрольно "печатает деньги".

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Ежегодно печатаются новые банкноты, чтобы заменить старые, изношенные или поврежденные. Вы и сами могли замечать, что в банкоматах часто выдают совершенно новые деньги.

Это обычный процесс обновления наличных, который не имеет никакого отношения к инфляции.

Почему возникла необходимость в банкноте номиналом 2000 гривен

Дело в том, что за последние годы деньги в обращении существенно изменились.

За семь лет:

средняя зарплата украинцев выросла почти втрое;

цены выросли примерно вдвое;

количество наличных денег в обращении также более чем удвоилось.

Из-за этого людям приходится носить с собой больше купюр, а банкам и государству — тратить больше средств на их печать, перевозку и хранение.

Именно поэтому новая банкнота нужна прежде всего для удобства расчетов, а не для увеличения количества денег.

Так что же влияет на инфляцию

В Нацбанке уверяют, что цены растут не из-за новых купюр.

На инфляцию гораздо сильнее влияют:

стоимость электроэнергии и других энергоносителей;

рост зарплат;

затраты бизнеса;

общая экономическая ситуация в стране.

Именно эти факторы определяют, будут ли товары дорожать или нет.

Какой прогноз дает НБУ

По оценкам Национального банка, во второй половине 2026 года инфляция может несколько ускориться из-за высоких затрат бизнеса, в частности на зарплаты и энергоресурсы.

Впрочем, регулятор рассчитывает, что уже в 2027 году темпы роста цен начнут замедляться, а в 2028 году инфляция вернется к целевому уровню 5%.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала года официальный курс доллара в Украине вырос с 42,18 до 44,37 гривен. Экономисты объясняют ослабление гривны влиянием глобальной инфляции, подорожанием нефти и политикой управляемой гибкости валютного курса, которую применяет Национальный банк Украины.

Также Новини.LIVE писали, что инфляция сильнее всего ударяет по людям с небольшими доходами, ведь они тратят большую часть денег на продукты, лекарства и оплату коммунальных услуг. Поэтому экономисты считают, что в условиях войны государство в первую очередь должно поддерживать пенсионеров, ветеранов, переселенцев и другие уязвимые категории граждан.