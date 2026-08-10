Доплата в размере 40% от минимальной пенсии: требуется один документ

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2026 году будет назначать пожилым гражданам специальную надбавку, если у них нет родственников, способных обеспечить уход. Речь идет о праве на начисление ежемесячной суммы в размере 40% от минимальной пенсии при наличии одного важного документа.

О том, какую справку требуют и как оформить надбавку, рассказывают Новини.LIVE.

Какие правила назначения доплаты к пенсии

По данным ПФУ, речь идет о возможности получить дополнительную выплату одиноким пенсионерам, которым более 80 лет и которые нуждаются в постороннем уходе. Право на доплату может возникнуть на основании представленной специальной справки после прохождения врачебно-консультативной комиссии в Пенсионный фонд (ПФУ).

Вопрос о соответствующей надбавке регулирует статья 7 закона № 1727. Речь идет об одиноких гражданах, у которых нет трудоспособных родственников, способных обеспечить их содержание.

Законом предусмотрена надбавка к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель вырос с 2 361 грн до 2 595 грн, поэтому сумма надбавки для пенсионеров старше 80 лет составляет 1 038 грн.

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В целом ежемесячная надбавка назначается одиноким пенсионерам при одновременном соблюдении следующих условий:

Возраст превышает 80 лет; Назначена пенсия по возрасту; Одинокое проживание; Отсутствие трудоспособных родственников; Имеется справка врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного ухода; Не получают пенсию по инвалидности.

Как получить справку о необходимости постороннего ухода

Сначала пенсионеру необходимо обратиться за консультацией к семейному врачу или профильному медику, который направит его на прохождение врачебно-консультативной комиссии, где должна быть установлена потребность в постороннем уходе и выдана соответствующая справка.

По информации Министерства здравоохранения, когда речь идет о постоянном постороннем уходе, имеется в виду не медицинская помощь, а именно повседневная поддержка: помощь в том, чтобы встать с постели, передвигаться по помещению, ориентироваться во времени и пространстве, возможность одеваться и готовить еду.

Как правило, врачи должны установить, может ли гражданин самостоятельно, безопасно и без угрозы для жизни и здоровья обеспечивать основные потребности, учитывая:

частоту потребности в помощи (эпизодически/регулярно/постоянно);

объем помощи (частичная/полная);

эффективность вспомогательных средств реабилитации.

Если выполнение таких действий сопровождается болью или риском для жизни и здоровья, считается, что человек не может выполнять эти действия самостоятельно.

Потребность в регулярном постороннем уходе можно установить двумя способами:

путем оценки повседневного функционирования (ОПФО);

посредством врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Медицинское заключение должно официально подтвердить, что пациенту необходим постоянный посторонний уход. Это позволит подать заявление и документы в Пенсионный фонд.

Для оформления надбавки необходимо подготовить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

медицинскую справку от ВКК;

при необходимости — документы, подтверждающие состав семьи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о правилах назначения пенсии для государственных служащих в 2026 году. По данным ПФУ, пенсия может быть назначена, если на 1 мая 2016 года лицо соответствовало определенным требованиям по стажу. Такой категории назначается сумма в размере 60% от размера заработной платы.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторым гражданам ПФУ начисляет повышенную пенсию в размере 70% от зарплаты. Такую выплату могут оформить члены семей военнослужащих, пропавших без вести при защите страны от российской агрессии. Такая доля от размера денежного довольствия предусмотрена для одного из родителей, супруги или супруга.