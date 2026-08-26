Пенсии в Украине: кто и как может получить 10 000 грн в сентябре

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине некоторые члены семей получат адресную пенсионную помощь в размере не менее 10 020 грн. Гражданам рассказали, при каких условиях Пенсионный фонд начисляет соответствующие выплаты, кто может обратиться, какие документы необходимы и каков порядок оформления такой поддержки в следующем месяце.

О том, какие правила будут действовать при начислении соответствующих выплат в сентябре, пишет издание Новини.LIVE.

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Кто имеет право на пенсионную помощь в размере 10 020 грн

По данным пресс-службы Министерства по делам ветеранов, речь идет о начислении помощи членам семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите страны от российской агрессии.

В частности, для семей, в которых помощь предоставляется двум или более лицам, а также двум и более детям погибшего военнослужащего, размер поддержки весной был пересмотрен и сейчас составляет 10 020 грн на каждого. Речь идет о минимально допустимой сумме. До этого государство гарантировало таким категориям граждан выплату в размере не менее 6 100 грн.

Более высокую минимальную пенсионную выплату предоставляют каждому нетрудоспособному члену семьи — родителям, супруге или супругу погибшего военнослужащего, а также одному ребенку, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, в размере не менее 12 810 грн на человека. Ранее таким категориям граждан предоставляли не менее 7 800 грн.

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Родственники погибших или умерших военнослужащих имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если смерть наступила:

в период прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения;

позже, чем через три месяца после увольнения, однако если это произошло в результате ранения, контузии или болезни, полученных во время службы.

Аналогичным правом наделены семьи военнослужащих, пропавших без вести при отражении агрессии РФ. Их приравнивают к семьям погибших в соответствии с нормами закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На пенсию могут рассчитывать:

несовершеннолетние дети (или до 23 лет в случае обучения на дневной форме);

нетрудоспособные родители, супруга/супруг, если после его смерти был утрачен источник дохода;

члены семей пенсионеров из числа военнослужащих, если кормилец умер, получая пенсию или в течение пяти лет после прекращения ее начисления.

Согласно нормам законодательства, родители (один из родителей), супруга/супруг, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи, получают 70% (минимум 12 810 грн) денежного обеспечения погибшего военнослужащего, двое и более детей — по 50% (минимум 10 020 грн) денежного обеспечения.

Куда обращаться и как оформить пенсионную помощь в сентябре

Если военнослужащий до смерти не получал пенсию, то родственники должны подать заявление в уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, в котором он служил.

Если же он получал пенсию, то нужно обратиться в любое отделение Пенсионного фонда.

Выплаты назначаются на основании представленных документов (копии):

паспорта и сведений об адресе регистрации/проживания;

свидетельства о смерти;

документов, подтверждающих родственные отношения;

документов о нетрудоспособности;

данных об установлении группы инвалидности (если имеются);

заключения о времени наступления инвалидности до 18 лет (для назначения выплаты лицам, достигшим совершеннолетия);

справки из учебного заведения об обучении членов семьи на дневной форме (в случае необходимости);

документа о стаже не менее 20 лет (для пенсии матери, супруги в возрасте от 50 до 55 лет);

документов, подтверждающих, что пасынок/падчерица не получают алименты от родителей;

реквизитов банковского счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в сентябре ПФУ начислит пенсионерам ряд различных надбавок, доплат и повышений. Они будут зависеть от действия определенных законов. Всего насчитывается около десяти выплат, а для получения некоторых надбавок потребуется личное обращение. В частности, некоторые получат дополнительную выплату к пенсии в размере 5 700 грн и 2 595 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, какая доплата к пенсии по возрасту предусмотрена гражданам со статусом участника боевых действий. Такие выплаты привязаны к прожиточному минимуму нетрудоспособных лиц. Они равны 25% от минимума. В 2026 году сумма составляет 648 грн. Она может ежегодно пересматриваться в связи с изменением соответствующего показателя.