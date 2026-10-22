Украинский военнослужащий в форме. Фото: Reuters

Денежное довольствие военнослужащих состоит из должностного оклада, выплат по воинскому званию, надбавок, премий и других вознаграждений. При его начислении учитываются налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос. При этом для военных действуют отдельные правила налогообложения.

О том, какие налоги удерживаются из денежного довольствия военнослужащего, разъяснили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Какие налоги уплачиваются с денежного довольствия военных

Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины определен законодательством, в частности приказом МОУ от 7 июня 2018 года № 260.

В соответствии с пунктом 2 раздела I данного Порядка, денежное довольствие включает:

Ежемесячные основные выплаты — должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Ежемесячные дополнительные выплаты — надбавки, доплаты, вознаграждения и премии, предусмотренные законодательством. Единовременные дополнительные выплаты — вознаграждения и другие выплаты, право на которые определено нормативными актами.

При расчете денежного обеспечения учитываются НДФЛ и военный сбор, а также начисляется ЕСВ. Однако эти платежи имеют разный механизм применения.

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НДФЛ и военный сбор удерживаются из налогооблагаемого дохода, тогда как ЕСВ работодатель или иной установленный законом плательщик начисляет отдельно. Поэтому ЕСВ не уменьшает сумму денежного довольствия, которую военнослужащий получает на руки.

Как удерживают НДФЛ из выплат военнослужащим

Общая ставка налога на доходы физических лиц составляет 18 %. При этом для денежного довольствия военнослужащих предусмотрен специальный механизм компенсации.

Согласно пункту 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины, суммы НДФЛ, удержанные из денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, связанных с исполнением обязанностей во время прохождения военной службы, направляются на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов соответствующей категории граждан.

Таким образом, налог удерживается в соответствии с установленным порядком, однако законодательство предусматривает компенсационный механизм. Его цель — возместить военнослужащим потери дохода, связанные с уплатой НДФЛ.

Кто освобождается от военного сбора

Для военнослужащих ставка военного сбора составляет 1,5% от налогооблагаемого дохода. В то же время Налоговый кодекс предусматривает специальное освобождение от этого платежа во время действия военного положения.

Льгота касается денежного довольствия военнослужащих за период их непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Если в течение отчетного месяца военнослужащий не принимал непосредственного участия в таких мероприятиях, военный сбор удерживается из соответствующего налогооблагаемого дохода по ставке 1,5%.

Если же участие длилось лишь часть месяца, для расчета необходимо определить налогооблагаемую базу с учетом периода, на который распространяется освобождение от уплаты, и конкретных обстоятельств прохождения службы.

Например, если военнослужащий непосредственно участвовал в соответствующих мероприятиях в течение 10 календарных дней, необходимо определить, какие выплаты за остальную часть месяца подлежат налогообложению.

Окончательный расчет зависит от характера выплат, фактических периодов участия и надлежащего документального подтверждения.

Кто уплачивает ЕСВ за военнослужащего

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование начисляется отдельно от налогов, удерживаемых с дохода. Общая ставка ЕСВ для соответствующей базы начисления составляет 22%.

ЕСВ с денежного довольствия военнослужащих уплачивают воинские части в соответствии с законодательством. Этот взнос не вычитается из суммы, причитающейся военнослужащему к выплате.

В то же время пенсионное обеспечение военнослужащих регулируется специальным законодательством. Поэтому сумму ЕСВ, начисляемую воинской частью, не следует отождествлять с расчетом будущей военной пенсии.

В 2026 году максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года, — 129 705 грн.

При ставке 22% максимальная сумма взноса с этой базы составляет:

129 705 × 22% = 28 535,10 грн.

Как рассчитываются налоги для военнослужащего на небоевой должности

МОУ рассмотрело условный пример для солдата, служащего на небоевой должности в тыловой воинской части. Исходные данные следующие:

тарифный разряд — 8;

стаж — от 1 до 5 лет;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — отсутствует;

надбавка за особенности прохождения службы — 65%;

продолжительность месяца — 31 календарный день.

Расчет денежного довольствия

Согласно условиям примера, основное денежное обеспечение составляет 22 599,23 грн. Его составляющие следующие:

должностной оклад — 3 080 грн;

оклад по воинскому званию — 530 грн;

надбавка за выслугу лет — 902,50 грн;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — не предусмотрена;

надбавка за особенности прохождения службы — 2 933,13 грн;

премия — 15 153,60 грн.

Общая сумма — 22 599,23 грн.

Отдельно в примере предусмотрено дополнительное вознаграждение за исполнение обязанностей военной службы в размере 10 000 грн. Его выплата в полном объеме возможна при условии соблюдения установленных законодательством требований.

Если военнослужащий имеет право на полное вознаграждение, общая сумма начислений составит:

22 599,23 + 10 000 = 32 599,23 грн.

Как определяется военный сбор

Предположим, что военнослужащий не имеет права на освобождение от военного сбора, а все указанные выплаты входят в базу его начисления.

Расчет будет следующим:

Военный сбор: 32 599,23 × 1,5 % = 488,99 грн.

Сумма после удержания сбора: 32 599,23 − 488,99 = 32 110,24 грн.

Таким образом, при указанных условиях после удержания военного сбора военнослужащий получит 32 110,24 грн. Компенсация НДФЛ рассматривается отдельно в соответствии с установленным порядком.

Указанные размеры премии и надбавок приведены лишь в качестве примера. Фактические суммы зависят от установленных выплат, приказов и оснований для начисления.

Как облагается налогом денежное обеспечение военнослужащего, выполняющего боевые задачи

Для второго условного примера МОУ рассмотрело денежное обеспечение солдата-стрелка со следующими исходными данными:

тарифный разряд — 3;

стаж — до 1 года;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — отсутствует;

надбавка за особенности прохождения службы — 65%;

продолжительность месяца — 31 календарный день.

Расчет основного денежного обеспечения

Согласно условиям примера, основное денежное обеспечение составляет 20 489,70 грн. В него входят:

должностной оклад — 2 640 грн;

оклад по воинскому званию — 530 грн;

надбавка за выслугу лет — не предусмотрена;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений — не предусмотрена;

надбавка за особенности прохождения службы — 2 060,50 грн;

премия — 15 259,20 грн.

Общая сумма — 20 489,70 грн.

В течение месяца военнослужащий выполнял боевые и специальные задачи. В качестве примера рассматриваются следующие периоды:

непосредственное участие в боевых действиях — 10 дней;

выполнение других боевых или специальных задач — 21 день;

отдельные периоды выполнения задач в районах, за которые предусмотрены дополнительные вознаграждения.

При наличии соответствующих оснований дополнительные вознаграждения могут рассчитываться пропорционально времени выполнения задач.

Нормативными актами предусмотрены вознаграждения в размере 100 000 грн и 30 000 грн в месяц, единовременные выплаты в размере 170 000 грн и 70 000 грн, а также вознаграждения за отдельные виды штурмовых действий.

Однако такие выплаты нельзя автоматически суммировать только на основании количества дней пребывания в определенном районе. Необходимо проверить право на каждое вознаграждение, фактические периоды выполнения задач, правила совместимости выплат и наличие подтверждающих документов.

В частности, вознаграждение за ведение штурмовых действий в размере 40 000 грн в сутки предусмотрено при определенных законодательством условиях захвата позиций, зданий или сооружений непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника. Для других случаев могут действовать отдельные размеры и условия начисления вознаграждений.

Как рассчитать военный сбор за часть месяца

При определении базы военного сбора необходимо учитывать предусмотренное Налоговым кодексом освобождение на период непосредственного участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Предположим, что участие в таких мероприятиях в течение 10 дней документально подтверждено, а доход за остальные 21 день не подпадает под освобождение. Тогда для иллюстрации расчета учитывают:

часть основного денежного обеспечения за 21 день;

прочие налогооблагаемые выплаты за этот период, если законодательство предусматривает их включение в базу военного сбора.

Часть основного денежного обеспечения за 21 день составит:

20 489,70 ÷ 31 × 21 = 13 880,12 грн.

Если дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн за этот период начислено правомерно и входит в базу военного сбора, расчет будет следующим:

30 000 ÷ 31 × 21 = 20 322,58 грн.

При таких условиях база военного сбора составит:

13 880,12 + 20 322,58 = 34 202,70 грн.

Сумма военного сбора будет равна:

34 202,70 × 1,5 % = 513,04 грн.

Этот пример является условным. Его можно применять только при условии, что фактические периоды участия, состав выплат и основания для освобождения от военного сбора подтверждены надлежащими документами, а определение базы соответствует законодательству.

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