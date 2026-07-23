Выплаты в размере более 12 000 гривен: где и кто из украинцев сможет их оформить

Люди идут по улице, купюры номиналом 1 000 и 500 гривен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В одном из городов Львовской области началась регистрация на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Помощь планируется предоставить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и украинцам, вернувшимся домой после вынужденного выезда за границу или в другой регион страны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее о новой финансовой помощи.

Где будет выплачиваться денежная помощь

Согласно сообщению благотворительного фонда Право на захист, который будет собирать данные претендентов на выплаты, известно, что регистрация на денежную помощь начнётся 24 июля. Речь идёт о городе Трускавец.

Право на получение 12 300 гривен есть у ВПЛ, которые:

покинули свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации (за последние 45 дней);

переместились из-за войны (от 46 дней до 6 месяцев).

Также подавать заявки разрешили украинцам, которые приехали в страну после вынужденного перемещения по Украине или из-за рубежа. Единственное условие: сделать это они должны были в течение последних 12 месяцев и не ранее 3 месяцев.

В свою очередь, для 1 и 2 категорий определили следующие критерии для получения выплат:

совокупный доход — 8 300 гривен в месяц на каждого члена семьи;

факт близости к линии фронта, условия проживания, состав семьи, наличие факторов уязвимости.

Как зарегистрироваться

Процесс будет проходить в порядке живой очереди и по предварительной записи 24 июля в городе Трускавец с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Черновола, 2.

С собой необходимо взять ряд документов (оригиналы):

паспорт гражданина;

налоговый номер;

справка ВПЛ/другое подтверждение перемещения;

свидетельство о рождении детей;

банковская карта главы домохозяйства (IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Важно, чтобы во время регистрации присутствовали все члены семьи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что финансовая помощь доступна жителям одного из прифронтовых городов Украины. Так, в Запорожье заработала программа, которую финансово поддерживают США. По 10 800 гривен должны получить социально уязвимые украинцы.

Еще Новини.LIVE писали, что Великобритания может выплатить украинцам от 17 000 до 30 000 долларов финансовой помощи. Гранты предоставляються на покупку производственных средств. К проекту могут присоединиться зарегистрированные малые и средние предприятия.