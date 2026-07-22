Финансовая помощь в размере 10 800 гривен: где будут выплачивать и кто из украинцев имеет право на её получение

Люди в парке, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине началась регистрация на новое единовременное денежное пособие. Выплаты доступны жителям Запорожья. Размер выплаты составляет 10 800 гривен, которые будут выплачиваться каждому члену домохозяйства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию благотворительной организации Украинская образовательная платформа на странице в социальной сети Facebook.

Подробнее о единовременной помощи

В Запорожье организация реализует программу "Надежные руки". Проект заключается в том, чтобы оказать финансовую поддержку украинцам со среднемесячным доходом менее чем 8 422 гривен на одного человека.

Как украинцам получить новую финансовую помощь. Скриншот: Украинская образовательная платформа/Facebook

Как зарегистрироваться на выплаты

Регистрация продлится до 20 августа 2026 года в Центре поддержки по ул. Финальная, 1Б в Запорожье. Однако там будут принимать только тех, кто предварительно записался онлайн по ссылке.

"Выплаты начнутся сразу после завершения периода регистрации. Важно отметить, что регистрация не гарантирует получение помощи", — говорится в сообщении благотворительной организации.

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Чтобы оформить выплату, с собой нужно взять:

паспорт или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документы всех членов домохозяйства (паспорта, свидетельства о рождении детей);

документ, подтверждающий состав домохозяйства или место жительства;

справку ВПЛ (если есть);

реквизиты банковского счета или карты для зачисления средств.

Также можно предоставить документы о доходах, состоянии здоровья и подтверждение принадлежности семьи к уязвимым категориям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Великобритания окажет финансовую поддержку малым и средним предприятиям в Украине. Предполагается, что украинцы получат гранты до 30 000 долларов. Получить финансовую помощь смогут только официально зарегистрированные малые и средние предприятия, имеющие социально ориентированную бизнес-модель.

Также Новини.LIVE писали, что "Каритас Украины" реализует проект поддержки сельских домохозяйств. Он направлен на обеспечение продовольственной безопасности и развитие малого агробизнеса. Подать заявку на помощь смогут семьи из числа уязвимых категорий.