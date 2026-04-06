Выплаты от УВКБ ООН в апреле — где можно подать заявку на выплаты

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

В апреле 2026 года некоторым украинцам доступна возможность оформить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Регистрацию на выплату средств открыли для жителей одного из прифронтовых городов.

О том, кто сможет подать заявки для участия в программе, рассказывает

редакция Новини.LIVE.

Правила предоставления помощи от УВКБ ООН в апреле

По информации организации, в апреле текущего года УВКБ ООН предоставляет финансовую поддержку для украинских семей из числа беженцев и переселенцев, пострадавших от войны, по обновленным правилам.

Как отмечается, критерии предоставления финпомощи в рамках плана гуманитарных потребностей и реагирования на 2026 год расширили.

Теперь особое внимание уделяется четырем группам граждан. Речь идет о:

Читайте также:

Лицах, которые в течение последних 45 дней были вынуждены эвакуироваться в связи с угрозой жизни и здоровью; Гражданах, пострадавших от атак и попавших в списки пострадавших, которые сформировала местная власть; Внутренне перемещенных лиц, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении, а также имеют повышенную уязвимость; Людей, которые вернулись на адреса постоянного проживания после выезда за пределы страны после 24 февраля 2022 года (обязательным условием является факт возвращения не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад).

Также для всех вышеупомянутых категорий обязательным является социально-экономический критерий. Помощь предусмотрена только тем домохозяйствам, чей среднемесячный доход на одного человека находится в пределах 8 300 грн.

Размер денежной помощи является индивидуальным и будет зависеть от ситуации, в которую попало каждое отдельное домохозяйство. В частности, если человек оставил свой дом возле линии фронта, сумма помощи будет составлять 12 300 грн (за три месяца).

Как зарегистрироваться в программе помощи

По данным организации, прием для получения денежной помощи от УВКБ ООН в городе Сумы осуществляется исключительно по предварительной записи. Граждане должны заполнить специальную онлайн-форму.

После записи в электронную очередь нужно ожидать звонка для приглашения в пункт сбора данных по адресу ул. Революции Достоинства, 15.

"Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Вам в телефонном режиме сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Уточнить детали можно:

по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711;

по номеру телефона пункта в Сумах: 063 182 68 38 (в будни с 9:00 до 16:00).

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области реализуют программу поддержки самозанятых лиц и представителей малого бизнеса при наличии критерия социальной уязвимости. Им обещают предоставить гранты до 59 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что весной жителям определенных социальных групп одной из областей окажут помощь по программе БФ "Право на защиту" в виде выплат на шестимесячный период. В целом сумма помощи достигнет 10 800 грн.