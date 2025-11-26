Семьи погибших добровольцев могут получить 15 млн грн — как оформить помощь

Выплаты семьям погибших добровольцев — как получить 15 млн грн
В августе 2025 года правительство приняло важное решение, по которому семьи погибших добровольцев смогут получить единовременное денежное пособие (ЕДП). Речь идет о гражданских, которые в первые месяцы полномасштабной войны стали на защиту Родины и, к сожалению, погибли.
О механизме получения выплат и кто может на них претендовать рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.
Кто может получить денежную помощь
Правовые основания для получения таких выплат определены постановлением Кабинета Министров № 936 от 30 июля 2025 года. Документ предусматривает, что помощь назначается семьям гражданских лиц, погибших:
- с 24.02.2022 по 25.03.2022 — независимо от места гибели;
- с 26.03.2022 — если гибель произошла на территориях, где велись или ведутся боевые действия (согласно официальному перечню населенных пунктов).
Размер и порядок получения средств
Общая сумма помощи на одну семью составляет 15 млн грн.
Выплата производится поэтапно согласно приказу Министерства по делам ветеранов от 06.11.2025 № 885:
- 1/5 часть (3 млн грн) — выплачивается сразу после принятия решения;
- 4/5 суммы (12 млн грн) — перечисляются постепенно в течение 80 месяцев по установленному графику. Это около 150 тыс. грн ежемесячно, что позволяет обеспечить семьям стабильную долговременную поддержку.
Если кто-то из членов семьи письменно отказывается от получения помощи, его доля равномерно распределяется между другими получателями, которые имеют право на выплату.
В этом случае отказ подается в Минветеранов в бумажной форме (можно отправить по почте), а подпись заявителя подлежит нотариальному заверению.
Как подать заявку и куда обращаться
Оформить обращение можно несколькими способами:
- подать документы лично по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 34, 01001;
- отправить по почте по тому же адресу;
- отправить по электронной почте на ящик: dpi@mva.gov.ua.
К заявлению (форма — в приложении 1 к постановлению КМУ № 936) прилагаются копии или скан-копии:
- удостоверения члена семьи погибшего Защитника/Защитницы;
- свидетельства о смерти;
- документа о полномочиях представителя (если обращение подает законный представитель или уполномоченное лицо);
- паспорта заявителя или представителя;
- РНОКПП (идентификационного кода) или соответствующей отметки в паспорте об отказе от него;
- справки из банка с реквизитами счета получателя.
Важно отметить, что если необходимые данные уже содержатся в государственных реестрах, дублировать документы не нужно — информация проверяется через электронное взаимодействие.
После получения заявления министерство осуществляет проверку всех представленных сведений, при необходимости делает дополнительные запросы о наличии предыдущих выплат и может пригласить заявителей на собеседование. Решение принимается в течение одного месяца.
В случае принятия положительного решения средства перечисляются на банковские счета, указанные семьями погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
