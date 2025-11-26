Семьи погибших добровольцев могут получить 15 млн грн — как оформить помощь

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

В августе 2025 года правительство приняло важное решение, по которому семьи погибших добровольцев смогут получить единовременное денежное пособие (ЕДП). Речь идет о гражданских, которые в первые месяцы полномасштабной войны стали на защиту Родины и, к сожалению, погибли.

О механизме получения выплат и кто может на них претендовать рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

Кто может получить денежную помощь

Правовые основания для получения таких выплат определены постановлением Кабинета Министров № 936 от 30 июля 2025 года. Документ предусматривает, что помощь назначается семьям гражданских лиц, погибших:

с 24.02.2022 по 25.03.2022 — независимо от места гибели;

с 26.03.2022 — если гибель произошла на территориях, где велись или ведутся боевые действия (согласно официальному перечню населенных пунктов).

Размер и порядок получения средств

Общая сумма помощи на одну семью составляет 15 млн грн.

Выплата производится поэтапно согласно приказу Министерства по делам ветеранов от 06.11.2025 № 885:

1/5 часть (3 млн грн) — выплачивается сразу после принятия решения;

4/5 суммы (12 млн грн) — перечисляются постепенно в течение 80 месяцев по установленному графику. Это около 150 тыс. грн ежемесячно, что позволяет обеспечить семьям стабильную долговременную поддержку.

Если кто-то из членов семьи письменно отказывается от получения помощи, его доля равномерно распределяется между другими получателями, которые имеют право на выплату.

В этом случае отказ подается в Минветеранов в бумажной форме (можно отправить по почте), а подпись заявителя подлежит нотариальному заверению.

Как подать заявку и куда обращаться

Оформить обращение можно несколькими способами:

подать документы лично по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 34, 01001;

отправить по почте по тому же адресу;

отправить по электронной почте на ящик: dpi@mva.gov.ua.

К заявлению (форма — в приложении 1 к постановлению КМУ № 936) прилагаются копии или скан-копии:

удостоверения члена семьи погибшего Защитника/Защитницы;

свидетельства о смерти;

документа о полномочиях представителя (если обращение подает законный представитель или уполномоченное лицо);

паспорта заявителя или представителя;

РНОКПП (идентификационного кода) или соответствующей отметки в паспорте об отказе от него;

справки из банка с реквизитами счета получателя.

Важно отметить, что если необходимые данные уже содержатся в государственных реестрах, дублировать документы не нужно — информация проверяется через электронное взаимодействие.

После получения заявления министерство осуществляет проверку всех представленных сведений, при необходимости делает дополнительные запросы о наличии предыдущих выплат и может пригласить заявителей на собеседование. Решение принимается в течение одного месяца.

В случае принятия положительного решения средства перечисляются на банковские счета, указанные семьями погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

