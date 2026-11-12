Военные на боевом задании. Фото: Генштаб/Telegram

Дополнительные выплаты военнослужащим зависят не только от выполнения боевых задач, но и от соблюдения воинской дисциплины. За определенные нарушения командование может уменьшить ежемесячную премию или лишить часть дополнительного вознаграждения. В то же время такое решение должно быть оформлено надлежащим образом. Если деньги были сняты безосновательно, военнослужащий может обжаловать действия командования.

Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.

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За какие нарушения военнослужащий может лишиться дополнительных выплат

Размер денежного довольствия военнослужащих зависит от многих факторов. В частности, на выплаты могут влиять нарушения воинской дисциплины и неисполнение служебных обязанностей.

В соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 260 и установленными правилами денежного обеспечения, командование может уменьшить премию или дополнительные выплаты при наличии определенных оснований.

Среди них:

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Дисциплинарные взыскания. Если военнослужащий получил выговор или строгий выговор за нарушение дисциплины, командир может принять решение об уменьшении или лишении ежемесячной премии за соответствующий месяц. Административные правонарушения. Нарушение закона, например, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, может стать основанием для применения мер, влияющих на денежное довольствие. Невыполнение боевых приказов. Отказ от выполнения боевой задачи, если этот факт должным образом зафиксирован, также может иметь финансовые последствия для военнослужащего.

Как обжаловать лишение премии или дополнительного вознаграждения

Если военнослужащий обнаружил, что ему уменьшили премию или не начислили дополнительные выплаты, он может проверить законность такого решения.

Прежде всего необходимо выяснить, на основании какого документа была изменена сумма денежного довольствия. Устного сообщения командира недостаточно — решение об уменьшении выплат должно быть оформлено письменным приказом с указанием конкретной причины.

Также важно проверить, проводилось ли служебное расследование. Перед наложением дисциплинарного взыскания должны быть выяснены обстоятельства нарушения. Военнослужащий имеет право предоставить собственные объяснения и изложить свою позицию.

Если человек считает решение командования незаконным или предвзятым, он может подать рапорт в вышестоящее командование. Также можно обратиться в Военную службу правопорядка.

Как не потерять часть денежного довольствия

Чтобы избежать финансовых потерь из-за дисциплинарных нарушений, военнослужащим важно соблюдать требования уставов, выполнять законные приказы командиров и ответственно относиться к служебным обязанностям.

Если возникают спорные ситуации с командованием, их следует решать в установленном порядке. В то же время военным необходимо следить за правильностью начисления денежного довольствия и не оставлять без внимания случаи необоснованного уменьшения выплат.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что военным выплачивают до 100 000 грн. Сумма зависит от продолжительности времени, в течение которого военный выполнял боевые задачи. Чтобы финансовая служба имела основания начислить военному дополнительное вознаграждение, необходимо оформить соответствующие документы.

Также Новини.LIVE писали, почему военнослужащему могут не начислить пособие на оздоровление. Эта выплата не поступает автоматически — для ее получения необходимо подать рапорт. Если деньги не поступили, стоит выяснить, рассмотрели ли обращение и издали ли соответствующий приказ.