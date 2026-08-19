Выплаты на "заслуженном отдыхе": сумма при зарплате 18 000 грн

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинцы до выхода на "заслуженный отдых" могут узнать ориентировочный размер пенсионных выплат. Для этого необходимо иметь точные данные об официальной заработной плате, которую человек получал в период трудовой деятельности, а также о длительности страхового стажа. В частности, известно, какая будет сумма пенсии по возрасту при доходе в 18 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По каким правилам назначают пенсию в Украине

По информации ПФУ, сумма пенсионных выплат для каждого гражданина определяется по общей формуле на основе индивидуальных данных:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя зарплата за последние три года перед назначением пенсии (17 480 грн в 2026 году), КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы, КС — коэффициент страхового стажа.

Что касается страхового стажа, то в 2026 году пенсию по возрасту назначают исключительно при следующих условиях:

Достижение 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

Достижение 63 лет — требуется минимум 23 года стажа;

Достижение 65 лет — достаточно иметь 15 лет стажа.

Учитывая это, окончательная выплата будет зависеть от даты выхода на пенсию, продолжительности стажа и официального дохода на протяжении трудовой деятельности.

Для граждан создан пенсионный калькулятор, благодаря которому каждый может сориентироваться, какая будет ожидаемая сумма будущей пенсии. Для этого необходимо точно узнать три вышеуказанных личных показателя: возраст, страховой стаж и зарплату.

В частности, если официальный доход женщины, выходящей на пенсию по возрасту на общих основаниях в 60 лет при наличии полного стажа в 33 года, составляет 18 000 грн, то пенсия будет равна 6 560 грн.

Расчет суммы пенсии. Источник: cost.ua/pension

Такова будет ориентировочная базовая сумма, которая в итоге может увеличиться за счет права на различные надбавки в зависимости от обстоятельств.

Актуальные пенсии украинцев в 2026 году

Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности пенсионеров и суммах выплат по состоянию на начало июля этого года.

Согласно этим данным, пенсионное обеспечение в стране сейчас получают 10 млн граждан, из которых 2,8 млн пожилых людей продолжают работать. В среднем размер пенсии составляет 7 272 грн, а у работающих пенсионеров — 7 994 грн.

Украинцы получают пенсии в следующих размерах:

До 3 000 грн — 3,37% пенсионеров (в 2025 году было 3,71%).

От 3 001 до 4 000 грн — 24,04% вместо 31,95% год назад.

От 4 001 до 5 000 грн — доля сократилась до 17,23% с 20,48%.

От 5 001 до 10 000 грн — доля выросла с 29,05% до 36,52%.

Свыше 10 000 грн — количество получателей самых высоких пенсий увеличилось с 14,81% до 18,84%.

Такая динамика свидетельствует о переходе значительной части пенсионеров, получающих выплаты в диапазоне 3 000–5 000 грн, в категории с более высокими суммами, что продиктовано индексациями и перерасчетами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ должен пересмотреть выплаты работающим пенсионерам. Речь идет об индивидуальном пересчете сумм, который начинается с 1 апреля. В частности, его проводят, если после назначения пенсии/предыдущего пересчета граждане накопили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году власти предоставят усиленную финансовую поддержку некоторым пожилым гражданам. Речь идет о тех, кто в прошлом пострадал из-за коммунистического режима. Таким лицам сейчас выплачивают ежемесячную фиксированную надбавку в размере около 5 700 грн. Соответствующая сумма предусмотрена отдельно от базового размера пенсии.