Выплаты в ВСУ — кто получит право на дополнительные вознаграждения и премии в декабре

Премии и доплаты в 100 тыс. грн — кто получит в ВСУ в декабре
С 1 декабря 2025 года некоторым военнослужащим Вооруженных сил предусмотрено начисление денежного обеспечения вместе с одноразовыми вознаграждениями, доплатами и премиями. Известно, кому предусмотрены дополнительные выплаты в конце года.
Соответствующие правила прописаны в приказе №260 оборонного ведомства.
Нюансы начисления армейских зарплат в декабре
Выплаты в украинской армии состоят не только из должностного оклада, но и из различных доплат, которые в некоторых случаях могут превышать его в разы. Для бойцов, воюющих в "горячих точках", на соответствующие дополнительные начисления может приходиться основная часть ежемесячного дохода.
Как правило, денежное обеспечение содержит следующие составляющие:
- ежемесячную основную выплату (должностной оклад, зависящий от звания и должности);
- ежемесячное дополнительное начисление (доплаты, надбавки, другие виды финподдержки);
- единоразовое вознаграждение, материальную помощь, премии.
Минимальный размер денежного обеспечения для военных в декабре составит более 20 тыс. грн. Конечная сумма будет зависеть от личных достижений военнослужащего, в частности, в случае выполнения задач в самом эпицентре боев предусматриваются самые высокие выплаты.
Кто получит право на дополнительное вознаграждение и премию в декабре
В конце года защитники, которые добросовестно выполняют обязанности и привлечены к боевым задачам, получат к гарантированному окладу значительные дополнительные доплаты. Такой подход является финансовым стимулом и поддержкой для тех, кто ежедневно подвергает риску свою жизнь на фронте.
Так, согласно правительственному постановлению №168, бойцы, привлеченные к выполнению боевых или спецзаданий, получат право на дополнительное одноразовое денежное вознаграждение. Сумма будет отличаться в зависимости от локации, степени риска и сложности несения службы:
- в размере 30 тыс. грн — в связи с выполнением задач в соответствии с боевым приказом/распоряжением;
- в размере 50 тыс. грн — в связи со службой в составе органов военного управления, штабов группировок войск или тактических групп, включая пункты управления оперативно-стратегических группировок, а также в командованиях/штабах частей, даже вне локаций боевых действий;
- в размере 100 тыс. грн — в связи с непосредственным привлечением к выполнению боевых действий или спецзаданий, связанных с отпором российской агрессии, защитой государства и граждан.
Также некоторые получат единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. грн, которое предусмотрено за каждые 30 дней выполнения боевых или спецзаданий.
Кроме того, в следующем месяце военные получат премии. Их выплачивают ежемесячно минимально в 10% от оклада. Размер привязан к дисциплинированности бойцов и результативности выполнения военных обязанностей.
Сумма выплаты может уменьшаться в случае нарушений дисциплины:
- на 10% — при наличии выговора командира;
- на 20% — строгого выговора;
- на 40% — двух выговоров;
- на 50% — трех выговоров.
