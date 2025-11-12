Выплаты в ВСУ — кто получит право на дополнительные вознаграждения и премии в декабре

Украинские военнослужащие. Фото: 37 ОБрМП

С 1 декабря 2025 года некоторым военнослужащим Вооруженных сил предусмотрено начисление денежного обеспечения вместе с одноразовыми вознаграждениями, доплатами и премиями. Известно, кому предусмотрены дополнительные выплаты в конце года.

Соответствующие правила прописаны в приказе №260 оборонного ведомства.

Реклама

Читайте также:

Нюансы начисления армейских зарплат в декабре

Выплаты в украинской армии состоят не только из должностного оклада, но и из различных доплат, которые в некоторых случаях могут превышать его в разы. Для бойцов, воюющих в "горячих точках", на соответствующие дополнительные начисления может приходиться основная часть ежемесячного дохода.

Как правило, денежное обеспечение содержит следующие составляющие:

ежемесячную основную выплату (должностной оклад, зависящий от звания и должности);

ежемесячное дополнительное начисление (доплаты, надбавки, другие виды финподдержки);

единоразовое вознаграждение, материальную помощь, премии.

Минимальный размер денежного обеспечения для военных в декабре составит более 20 тыс. грн. Конечная сумма будет зависеть от личных достижений военнослужащего, в частности, в случае выполнения задач в самом эпицентре боев предусматриваются самые высокие выплаты.

Кто получит право на дополнительное вознаграждение и премию в декабре

В конце года защитники, которые добросовестно выполняют обязанности и привлечены к боевым задачам, получат к гарантированному окладу значительные дополнительные доплаты. Такой подход является финансовым стимулом и поддержкой для тех, кто ежедневно подвергает риску свою жизнь на фронте.

Так, согласно правительственному постановлению №168, бойцы, привлеченные к выполнению боевых или спецзаданий, получат право на дополнительное одноразовое денежное вознаграждение. Сумма будет отличаться в зависимости от локации, степени риска и сложности несения службы:

в размере 30 тыс. грн — в связи с выполнением задач в соответствии с боевым приказом/распоряжением;

в размере 50 тыс. грн — в связи со службой в составе органов военного управления, штабов группировок войск или тактических групп, включая пункты управления оперативно-стратегических группировок, а также в командованиях/штабах частей, даже вне локаций боевых действий;

в размере 100 тыс. грн — в связи с непосредственным привлечением к выполнению боевых действий или спецзаданий, связанных с отпором российской агрессии, защитой государства и граждан.

Также некоторые получат единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. грн, которое предусмотрено за каждые 30 дней выполнения боевых или спецзаданий.

Кроме того, в следующем месяце военные получат премии. Их выплачивают ежемесячно минимально в 10% от оклада. Размер привязан к дисциплинированности бойцов и результативности выполнения военных обязанностей.

Сумма выплаты может уменьшаться в случае нарушений дисциплины:

на 10% — при наличии выговора командира;

на 20% — строгого выговора;

на 40% — двух выговоров;

на 50% — трех выговоров.

Ранее мы писали, при каких условиях выплачивают "боевые" для раненых в ноябре 2025 года. Таким военным, чьи повреждения связаны с защитой страны, предусмотрены дополнительные выплаты.

Также мы сообщали, кому из бойцов можно не проходить повторный медосмотр для права на пенсию по инвалидности. Он возможен в случае желания самого военного.