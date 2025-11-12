Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Премии и доплаты в 100 тыс. грн — кто получит в ВСУ в декабре

Премии и доплаты в 100 тыс. грн — кто получит в ВСУ в декабре

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:55
Выплаты в ВСУ — кто получит право на дополнительные вознаграждения и премии в декабре
Украинские военнослужащие. Фото: 37 ОБрМП

С 1 декабря 2025 года некоторым военнослужащим Вооруженных сил предусмотрено начисление денежного обеспечения вместе с одноразовыми вознаграждениями, доплатами и премиями. Известно, кому предусмотрены дополнительные выплаты в конце года.

Соответствующие правила прописаны в приказе №260 оборонного ведомства.

Реклама
Читайте также:

Нюансы начисления армейских зарплат в декабре

Выплаты в украинской армии состоят не только из должностного оклада, но и из различных доплат, которые в некоторых случаях могут превышать его в разы. Для бойцов, воюющих в "горячих точках", на соответствующие дополнительные начисления может приходиться основная часть ежемесячного дохода.

Как правило, денежное обеспечение содержит следующие составляющие:

  • ежемесячную основную выплату (должностной оклад, зависящий от звания и должности);
  • ежемесячное дополнительное начисление (доплаты, надбавки, другие виды финподдержки);
  • единоразовое вознаграждение, материальную помощь, премии.

Минимальный размер денежного обеспечения для военных в декабре составит более 20 тыс. грн. Конечная сумма будет зависеть от личных достижений военнослужащего, в частности, в случае выполнения задач в самом эпицентре боев предусматриваются самые высокие выплаты.

Кто получит право на дополнительное вознаграждение и премию в декабре

В конце года защитники, которые добросовестно выполняют обязанности и привлечены к боевым задачам, получат к гарантированному окладу значительные дополнительные доплаты. Такой подход является финансовым стимулом и поддержкой для тех, кто ежедневно подвергает риску свою жизнь на фронте.

Так, согласно правительственному постановлению №168, бойцы, привлеченные к выполнению боевых или спецзаданий, получат право на дополнительное одноразовое денежное вознаграждение. Сумма будет отличаться в зависимости от локации, степени риска и сложности несения службы:

  • в размере 30 тыс. грн — в связи с выполнением задач в соответствии с боевым приказом/распоряжением;
  • в размере 50 тыс. грн — в связи со службой в составе органов военного управления, штабов группировок войск или тактических групп, включая пункты управления оперативно-стратегических группировок, а также в командованиях/штабах частей, даже вне локаций боевых действий;
  • в размере 100 тыс. грн — в связи с непосредственным привлечением к выполнению боевых действий или спецзаданий, связанных с отпором российской агрессии, защитой государства и граждан.

Также некоторые получат единовременное вознаграждение в размере 70 тыс. грн, которое предусмотрено за каждые 30 дней выполнения боевых или спецзаданий.

Кроме того, в следующем месяце военные получат премии. Их выплачивают ежемесячно минимально в 10% от оклада. Размер привязан к дисциплинированности бойцов и результативности выполнения военных обязанностей.

Сумма выплаты может уменьшаться в случае нарушений дисциплины:

  • на 10% — при наличии выговора командира;
  • на 20% — строгого выговора;
  • на 40% — двух выговоров;
  • на 50% — трех выговоров.

Ранее мы писали, при каких условиях выплачивают "боевые" для раненых в ноябре 2025 года. Таким военным, чьи повреждения связаны с защитой страны, предусмотрены дополнительные выплаты.

Также мы сообщали, кому из бойцов можно не проходить повторный медосмотр для права на пенсию по инвалидности. Он возможен в случае желания самого военного.

зарплаты выплаты деньги военные военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации